Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Turista argentino de 18 anos morre ao ser atingido por raio em praia do RS
Susto

Turista argentino de 18 anos morre ao ser atingido por raio em praia do RS

Mariano Angel Agustin Metralle, 18, estava na praia da Barra do Chuí, quando foi atingido por um raio. Ele estava na água, enquanto familiares estavam na área seca, a aproximadamente 30 metros

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 11:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2025 às 11:42
Turista argentino morreu atingido por raio no Rio Grande do Sul
Turista argentino morreu atingido por raio no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/La Piramide (Argentina)
Um turista argentino de 18 anos morreu neste domingo (16) na praia da Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar (RS), no extremo sul do estado, a 500 km de Porto Alegre. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso.
Mariano Angel Agustin Metralle, 18, estava na praia da Barra do Chuí, quando foi atingido por um raio. Segundo o delegado de Santa Vitória do Palmar, Lucas Lima, estava garoando na hora do acidente. Garoto estava na água, enquanto familiares estavam na área seca, a aproximadamente 30 metros. Uma equipe da Operação Golfinho, da Brigada Militar (o equivalente ao Grupamento de Bombeiros do Mar, em São Paulo), prestou o primeiro atendimento.
Vítima foi levada ao Hospital de Santa Vitória do Palmar, mas não resistiu aos ferimentos. "Já ouvimos os familiares da vítima, que confirmaram que ele estava na água quando foi atingido", disse o delegado ao UOL. Um inquérito foi aberto por se tratar de morte violenta.
Família está pedindo ajuda para trasladar o corpo de volta à Argentina. Conforme publicação do portal La Pirámide, amigos do jovem publicaram nas redes sociais pedido de ajuda financeira para arcar com os custos. Mariano morava em Concepción del Uruguay, cidade na divisa entre Argentina e Uruguai, distante 654km do local onde aconteceu a morte - que também fica na divisa com o Uruguai.

Veja Também

Carnaval de Vitória: como fica o trânsito na região do Sambão do Povo

Justiça autoriza Águia Branca a continuar a operar linhas do ES para MG, SP e RJ

Onda de calor: temperatura no ES pode ficar na casa dos 40ºC nesta semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados