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Corrida ao Palácio Anchieta

Tudo igual: Aridelmo é o único nome que resta no grupo governista

Com a reafirmação do governador Paulo Hartung de que não vai disputar a reeleição, base aliada segue sem rumo

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 20:41
Novato nas urnas, Aridelmo Teixeira (PTB) quer disputar o governo do Estado Crédito: Vitor Jubini
Com a definição de que o governador Paulo Hartung (MDB) não vai mesmo tentar a reeleição, está mantido o nome do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB) como opção para a disputa pelo Palácio Anchieta. Novato, Aridelmo não chegou a empolgar o grupo palaciano, que começou a se dispersar, levando ao movimento "volta, Hartung".
Agora o que voltou foi o cenário de antes. Ainda sem agregar apoios, mas mantendo conversas com diversas siglas, Aridelmo diz que está "mais forte que nunca". 
"Não fomos atrás de Rose (a senadora Rose de Freitas, pré-candidata ao governo pelo Podemos), de Casagrande (Renato Casagrande, pré-candidato pelo PSB). E estamos sendo reconhecidos como um porto seguro", afirma o presidente estadual do PTB, Serjão Magalhães.
À reportagem, o presidente estadual do PSD, partido governista, Neucimar Fraga, diz que a sigla não descarta Aridelmo, posição que não é unânime no próprio PSD, que mantém contatos com outras legendas também, inclusive com Rose e Casagrande. 
Aridelmo é o quarto e último remanescente entre os nomes que o bloco governista trabalhava como substituto para Hartung nas urnas. O senador Ricardo Ferraço (PSDB) e o deputado estadual Amaro Neto (PRB) decidiram manter suas pré-candidaturas ao Senado. O vice-governador César Colnago (PSDB) não conseguiu se viabilizar. Sobrou Aridelmo. Para vice dele, Serjão chegou a cotar o vereador de Vitória Roberto Martins, também do PTB.

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