Tudo igual: Aridelmo é o único nome que resta no grupo governista

Novato nas urnas, Aridelmo Teixeira (PTB) quer disputar o governo do Estado Crédito: Vitor Jubini

não vai mesmo tentar a reeleição, está mantido o nome do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB) como opção para a disputa pelo Palácio Anchieta. Novato, Aridelmo não chegou a empolgar o grupo palaciano, que começou a se dispersar, levando ao movimento "volta, Hartung". Com a definição de que o governador Paulo Hartung (MDB), está mantido o nome do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB) como opção para a disputa pelo Palácio Anchieta. Novato, Aridelmo não chegou a empolgar o grupo palaciano, que começou a se dispersar, levando ao movimento "volta, Hartung".

Agora o que voltou foi o cenário de antes. Ainda sem agregar apoios, mas mantendo conversas com diversas siglas, Aridelmo diz que está "mais forte que nunca".

"Não fomos atrás de Rose (a senadora Rose de Freitas, pré-candidata ao governo pelo Podemos), de Casagrande (Renato Casagrande, pré-candidato pelo PSB). E estamos sendo reconhecidos como um porto seguro", afirma o presidente estadual do PTB, Serjão Magalhães.

À reportagem, o presidente estadual do PSD, partido governista, Neucimar Fraga, diz que a sigla não descarta Aridelmo, posição que não é unânime no próprio PSD, que mantém contatos com outras legendas também, inclusive com Rose e Casagrande.