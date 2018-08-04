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Aliança

Tucanos imprimem marcas hartunguistas em propostas para Casagrande

PSDB formalizou a aliança com o socialista. Bandeiras levantadas no documento entregue ao ex-governador apontam para manutenção de ações do atual governo

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 23:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 23:30
Ferraço, Casagrande, Colnago e Vidigal com documento que formaliza a aliança entre PSDB e PSB Crédito: Divulgação/ PSDB
Ao oficializar a aliança com Renato Casagrande (PSB) para as eleições para o governo, o PSDB entregou uma carta com 10 pontos a serem seguidos pelo pré-candidato socialista, caso seja eleito.
Uma reunião nesta sexta-feira (3) confirmou a parceria entre os partidos. Participaram do encontro o próprio Casagrande, o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), o presidente do PSDB, César Colnago, e o senador Ricardo Ferraço (PSDB).
Entre as bandeiras levantadas pelos tucanos no documento estão o equilíbrio das contas públicas e a responsabilidade nos gastos, características presentes no discurso do atual governador Paulo Hartung (MDB), do qual Colnago é vice.
Os tucanos pedem que as despesas sejam comedidas e que o orçamento seja responsável. Além disso, ressaltam a manutenção de diversos pontos presentes na atual gestão, como a capacidade de investimento do Estado.
Colnago afirma que o documento está alinhado com as ações que deram certo no governo de Hartung e disse que o PSDB deseja que o equilíbrio fiscal do Estado permaneça em um próximo governo.
 DOCUMENTO  A carta de compromisso [.PDF]
"Tivemos um déficit tremendo na arrecadação, mas enfrentamos a crise pelo lado certo. Acho que tivemos muita responsabilidade, sendo comedidos com o orçamento. A responsabilidade com as contas é fundamental. Você precisa ter as contas organizadas para que possa efetivamente, em momentos de dificuldade, avançar em investimentos e políticas sociais, por exemplo", disse o presidente estadual dos tucanos, seguindo a cartilha do atual governador.
Outro ponto que remete ao governo de Paulo Hartung é o reforço na oferta de educação em tempo integral, mesmo sem citar o projeto Escola Viva, um dos principais objetos de campanha do emedebista.
Sobre isso, Colnago explica que a herança do atual governo está presente, mas sem a menção dos programas. "Na educação em tempo integral tem o Escola Viva, que na minha visão é revolucionário, mas também tem outros modelos de escola em tempo integral que também podem acontecer", pontuou.
O vice-governador explicou que a carta traz diretrizes para que o plano de governo seja elaborado, em conjunto com Casagrande, mas que propostas específicas já estão sendo levantadas.
"Só para dar um exemplo, o PSDB tem um modelo de capacitação profissional que dá certo, que é o Vasco Coutinho, em Vila Velha. A ideia é a expansão desse modelo para outras cidades. Outra coisa é levar oportunidades de capacitação rápida para aquelas pessoas que nem estudam, nem trabalham, mas querem entrar no mercado, entre outras propostas", falou.
Ações para segurança pública, a saúde e o meio ambiente também aparecem entre os compromissos.
Na segurança pública, os tucanos pedem uma política pública social integrada que leve em questão também ações em cultura, educação, esportes e geração de renda.
Já na saúde, pedem o foco na saúde básica, reforço do atendimento mais próximo e humanizado.
E para o meio ambiente, o compromisso do partido é tratá-lo como uma preocupação permanente para que os recursos sejam usados com eficiência.

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