Tubarão viaja 16 mil quilômetros para 'namorar' fêmea

Zeca é um camarada viajado. E que não poupa esforços por um novo amor. Depois de percorrer 16 mil quilômetros, enfrentando uma viagem de avião de 24 horas desde a Indonésia, ele desembarcou há 15 dias no Rio de Janeiro para conhecer amanhã sua nova namorada, Ritinha. O local do encontro não será muito romântico, e o novo casal dificilmente ficará a sós: os dois vão se encontrar no AquaRio, na Zona Portuária, onde Zeca, um tubarão-leopardo de 1,5 metro, passará a ser a nova atração.

A torcida é que o Zeca de barbatanas tenha mais sorte do que o personagem da novela A força do querer, da TV Globo, que ele homenageia. Na trama da novela das nove, exibida recentemente, Zeca era interpretado pelo ator Marco Pigossi e vivia uma relação conturbada com a sereia Ritinha, papel de Isis Valverde. A atriz gravava cenas no AquaRio. No final, Zeca terminou a história com a policial Jeiza.

 A Isis vivia nadando com os peixes aqui do AquaRio, não tínhamos como não homenageá-la. Batizamos de Ritinha nossa fêmea de tubarão-leopardo. Agora, com a chegada do macho, resolvemos reproduzir o casal da TV. Mas aqui a nossa torcida é para que eles namorem e procriem  diz o biólogo-chefe do AquaRio, Rafael Franco.

Antes do tão aguardado encontro entre os dois pombinhos, ou melhor, tubarões, Zeca está passando por um período de quarentena para se adaptar ao ambiente de cativeiro e aos horários de alimentação.

 O Zeca é um tubarão de 30 quilos com um metro e meio de comprimento. É um animal ainda pouco estudado. Então a gente acredita que ele deve ser adolescente, como a Ritinha, com cerca de 4 anos  explica Franco.

RISCO DE EXTINÇÃO

A curiosidade para ver como será a relação entre Zeca e Ritinha é de todos que visitam o AquaRio. O funcionário público Júnior Ferreira, de 40 anos, e a dona de casa Daiane dos Santos de Souza, de 34, que levaram a pequena Diana Kempton Ferreira, de 4 meses, para ver os peixinhos esta semana, prometem voltar para acompanhar o desenrolar da love story.

 Aqui é um lugar bacana para que possamos criar um respeito maior por esses animais marítimos. Nossa pequena ficou encantada. E voltaremos para ver como Zeca e Ritinha vão se relacionar. Vamos acompanhar a vida deles como fizemos durante a novela  brinca Júnior.

A torcida para que o namoro dê certo não é à toa. Segundo o diretor-presidente do AquaRio, Marcelo Szpilman, o tubarão-leopardo está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, a sigla em inglês) como uma das espécies que correm risco de extinção:

 A pesca predatória do tubarão-leopardo coloca a espécie como uma das mais ameaçadas do ecossistema marinho. Como Zeca e Ritinha são adolescentes, eles crescerão juntos e esperamos que possam reproduzir em cativeiro. Isso vai nos ajudar muito nas nossas pesquisas de conservação marinha.

A casa onde Zeca viverá com Ritinha é o Grande Tanque Oceânico, que tem sete metros de profundidade e 3,5 mil litros de água. O local abriga cerca de mil peixes de 380 espécies, que podem ser vistos por vários ângulos graças a um túnel de acrílico. Os visitantes que passam por ele se sentem como se estivessem dentro do mar.

 Esse espaço é repleto de grandes peixes, raias e 18 tubarões de diferentes espécies  conta o biólogo-chefe do AquaRio.

Além do tanque principal, o AquaRio oferece aos visitantes um circuito com 28 aquários, com peixes da costa brasileira, do Caribe e do Indo-Pacífico.

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