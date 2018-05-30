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Greve

TST considera greve dos petroleiros ilegal

Decisão atende a pedido da AGU. Paralisação está marcada para esta quarta-feira (30)

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 00:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 00:05
Foi estipulada multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/Petrobras
A Advocacia-Geral da União (AGU) informou há pouco que o Tribunal Superior do Trabalho acaba de atender a pedido de declaração de ilegalidade da greve dos petroleiros, marcada para esta quarta-feira (30). Foi estipulada multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento.
A lista de reivindicações dos petroleiros inclui a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis e a saída imediata do atual presidente da Petrobras, Pedro Parente. O movimento também é contrário a uma possível privatização da empresa.
A Advocacia-Geral da União e a Petrobras haviam apresentado em conjunto, nesta terça-feira, uma ação pedindo que o (TST) impedisse a greve dos. A ação pedia o reconhecimento da abusividade e da nulidade do movimento, argumentando que o movimento poderia gerar prejuízos gravíssimos à sociedade.

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