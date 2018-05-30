TST considera greve dos petroleiros ilegal

Foi estipulada multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/Petrobras

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou há pouco que o Tribunal Superior do Trabalho acaba de atender a pedido de declaração de ilegalidade da greve dos petroleiros, marcada para esta quarta-feira (30). Foi estipulada multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento.

A lista de reivindicações dos petroleiros inclui a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis e a saída imediata do atual presidente da Petrobras, Pedro Parente. O movimento também é contrário a uma possível privatização da empresa.

A Advocacia-Geral da União e a Petrobras haviam apresentado em conjunto, nesta terça-feira, uma ação pedindo que o (TST) impedisse a greve dos. A ação pedia o reconhecimento da abusividade e da nulidade do movimento, argumentando que o movimento poderia gerar prejuízos gravíssimos à sociedade.