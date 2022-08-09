Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE veta pronunciamento de Queiroga na TV com elogios ao combate à Covid
Folha de São Paulo

TSE veta pronunciamento de Queiroga na TV com elogios ao combate à Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, vetou pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em cadeia de rádi...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 10:37

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 10:37

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, vetou pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em cadeia de rádio e TV com elogios ao combate à Covid-19 no Brasil.
Na decisão assinada nesta segunda-feira (8), Fachin afirmou que o princípio da impessoalidade "desautoriza a personificação de programas da administração pública federal", especialmente no período que antecede as eleições.
O tema do discurso de Queiroga seria o lançamento da campanha de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação de 2022.
No meio da fala, o ministro da Saúde planejava afirmar: "Durante a pandemia de Covid-19, demonstramos nossa capacidade de adquirir e vacinar, em tempo recorde, a nossa população".
"Com isso, alcançamos altas taxas de cobertura vacinal que nos permitiram o controle da emergência de saúde pública de importância nacional", diria ainda Queiroga.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) é um vetor de desinformação sobre os vetor de desinformação sobre a imunização e cuidados na pandemia. Queiroga e membros do governo, porém, tentam emplacar o discurso de que o mandatário se esforçou pela compra de imunizantes contra a pandemia.
​Fachin chegou a liberar, no último dia 3, a divulgação da campanha, "permitida apenas a identificação do Ministério da Saúde".
Em seguida, o secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro (PL), André de Sousa Costa, pediu para Fachin também autorizar a fala de Queiroga.
O Ministério da Saúde desejava apresentar o discurso de Queiroga no sábado (5), data em que é celebrado o Dia Nacional da Saúde. O governo adiou a fala para aguardar a posição do TSE.
A nova plano era realizar o pronunciamento nos dias 9, 10 ou 11 de agosto.
Para Fachin, apesar de discurso proposto pelo governo abordar a campanha contra a poliomielite, a "tônica" da fala "narra a atuação do Ministério da Saúde, no passado remoto e próximo".
Queiroga disse à imprensa nesta terça-feira (9) que é preciso usar "todos os meios" para levar a informação correta sobre a imunização. "Não conheço medida mais indutora à vacinação do que a palavra do ministro da saúde, que é a principal autoridade sanitária do Brasil", afirmou.
A Lei das Eleições impede a publicidade institucional de órgãos públicos nos três meses que antecedem as eleições. Fachin considerou que o discurso de Queiroga não se encaixaria nas exceções desta proibição.
O vídeo já havia sido gravado e enviado até para a EBC (Empresa Brasil de Comunicação).
O objetivo do governo é alcançar, ao menos, 95% de cobertura vacinal em crianças de 1 a 5 anos, meta atingida, pela última vez no Brasil em 2015. Desde então, a adesão à campanha de vacinação só vem caindo e, no ano passado, por exemplo, ficou em 69,9%, segundo dados do Ministério da Saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzuki e-Vitara chega ao Brasil com preço de lançamento de R$ 259.990
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre a Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados