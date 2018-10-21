TSE suspende propaganda do PT que associa Bolsonaro à tortura

Propaganda do PT que associava Bolsonaro à prática de tortura, foi suspensa por determinação do TSE Crédito: Reprodução

O ministro Luis Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu, neste sábado, a exibição de uma propaganda eleitoral do PT que associa o candidato Jair Bolsonaro (PSL) a práticas de tortura e a outras práticas de violência. O ministro atendeu pedido da defesa de candidato do PSL alegando que a propaganda incute medo na população ao sugerir que se o candidato Jair Bolsonaro for eleito vai perseguir e torturar eventuais opositores políticos.

A candidatura de Bolsonaro também disse ao TSE que seus eleitores foram apresentados como violentos, e afirmou que a propaganda de Fernando Haddad acirrava os ânimos da população.

O programa suspenso incluiu trechos do filme Batismo de Sangue, que reproduzem torturas aplicadas a presos durante a ditadura militar, e mostrou uma entrevista dada por Bolsonaro em 1999 na qual o candidato diz ser favorável à tortura. A propaganda petista apresenta ainda o coronel Brilhante Ustra como ídolo de Bolsonaro.

A propaganda do PT afirma ainda que seguidores de Bolsonaro espalham o terror pelo Brasil, perseguem e agridem, citando o caso assassinato em Salvador do mestre de capoeira Moa do Katendê.

O ministro do TSE afirmou que a propaganda de Haddad ultrapassou os limites da razoabilidade e infringiu a legislação eleitoral.