TSE substituiu 964 urnas eletrônicas com problemas em todo o País

TSE substitui urnas eletrônicas pelo país Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na tarde deste domingo, 7, que substituiu 964 urnas eletrônicas que apresentaram problemas em todo o País. O boletim foi atualizado às 14 horas. As urnas foram trocadas por outras eletrônicas que fazem parte da reserva de contingência do tribunal. Segundo a Corte, não há registro de votação manual.

Entre o primeiro boletim divulgado pelo tribunal, das 10 horas, e o atual, houve substituição de 654 urnas - no primeiro, a informação era de 310 substituições. Até as informações mais recentes, urnas com problema representam 0,19% do total das 454.493 dispostas em seções eleitorais.