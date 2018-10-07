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Votação

TSE substituiu 964 urnas eletrônicas com problemas em todo o País

O boletim foi atualizado às 14 horas deste domingo (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 19:21

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 19:21

TSE substitui urnas eletrônicas pelo país Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na tarde deste domingo, 7, que substituiu 964 urnas eletrônicas que apresentaram problemas em todo o País. O boletim foi atualizado às 14 horas. As urnas foram trocadas por outras eletrônicas que fazem parte da reserva de contingência do tribunal. Segundo a Corte, não há registro de votação manual.
Entre o primeiro boletim divulgado pelo tribunal, das 10 horas, e o atual, houve substituição de 654 urnas - no primeiro, a informação era de 310 substituições. Até as informações mais recentes, urnas com problema representam 0,19% do total das 454.493 dispostas em seções eleitorais.
Os Estados com o maior número de substituições foram Minas Gerais (252), Rio de Janeiro (123), Pernambuco (83), São Paulo (78) e Rio Grande do Sul (54). Em termos porcentuais, as trocas foram feitas principalmente em Sergipe (0,80%), Amapá (0,66%) e Tocantins (0,57%).

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