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Eleições

TSE: resultado da eleição deve sair após às 21 horas

Mais de 2,7 milhões de eleitores vão às urnas hoje no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 10:53

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 10:53

A estimativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que a população saiba a partir das 21h de hoje quem será o futuro presidente da República ou se a eleição irá para o segundo turno. No Espírito Santo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), tradicionalmente um dos primeiros a divulgar o resultado, desta vez não informou a expectativa de horário para finalizar a apuração dos votos.
Mais de 2,7 milhões de eleitores do Estado vão às urnas para escolher seis novos representantes para cinco cargos da política na esfera local e federal. A votação começa às 8h e vai até as 17h, quando os mesários fecham as seções.
Urnas eletrônicas que serão usadas na votação: propaganda é vetada no dia da eleição Crédito: Carlos Alberto Silva
São mais de 9 mil seções eleitorais em todo Espírito Santo, sendo 10.339 urnas eletrônicas e a participação de 35.572 mesários. O TRE informou que possui um planejamento logístico para realizar rapidamente a substituição de qualquer urna eletrônica que apresente problema, contando com 1.277 urnas reservas para todo o Estado.
Com relação à apuração dos votos, o TRE informou que após as 17 horas a votação é encerrada, e o presidente da seção emite o Boletim de Urna, documento impresso em cinco vias que traz a identificação da seção eleitoral, da urna eletrônica, o número de eleitores que votaram nessa seção e o resultado dos votos por candidato e legenda.
Os boletins são todos assinados pelo presidente da seção e por representantes dos partidos políticos que estiverem presentes, e todos são publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral via internet. É importante destacar que devido ao fuso horário no Acre, a contagem de votos para as eleições presidenciais só começará a ser apurada a partir das 19 horas do horário de Brasília.
 

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