TSE rejeita 11 recursos de Bolsonaro contra propagandas do PT e PSDB

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou na noite desta terça-feira dez recursos movidos pela campanha presidencial Jair Bolsonaro (PSL) contra as inserções de Geraldo Alckmin (PSDB) no rádio e na TV e um recurso dcontra a campanha do PT na TV que utilizou imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Corte Eleitoral dedicou a maior parte da sessão desta noite para analisar os recursos e chegou a exibir em um telão no plenário as peças de TV das chapas do PT e do PSDB questionadas pela campanha do ex-capitão do exército.

Com exceção de um caso, que analisava inserções de rádio da campanha tucana, os ministros foram unânimes em negar as pretensões da chapa de Bolsonaro, que já haviam sido negadas liminarmente.

Na primeira leva de julgamentos (vários recursos tinham o mesmo objeto, com mudanças apenas na data em que a propaganda foi ao ar) foram analisadas em bloco as inserções de TV e rádio do PSDB que fazem críticas a postura de Bolsonaro em relação às mulheres. O candidato do PSL pedia direito de resposta e também a supensão das peças, que mostram xingamentos de Bolsonaro à deputada Maria do Rosário (PT-RS) e a uma repórter da "RedeTV!".

Prevaleceu na Corte o entendimento de que não houve montagem nem deturpação do conteúdo das falas do candidato e também que os episódios já eram de conhecimento público.

Apenas em relação as inserções no rádio que utilizam as gravações dos insultos de Bolsonaro para criticar a postura dele com as mulheres o julgamento do tribunal não foi unânime. Neste caso específico, o ministro Og Fernandes abriu divergência e, citando o episódio da leitura do livro "A Guerra dos Mundos" de Orson Welles em uma rádio nos EUA em 1938 que levou ao pânico em diversas cidades nos EUA com a população acreditando que a história de invasão alienígena no livro era real.

 Enquanto na televisão temos a imagem e o som para nos certificarmos tanto quanto o possivel da credibilidade e veracidade da informação, no rádio é extremamente emocional  afirmou o ministro em seu voto alegando que, no Brasil, o rádio "é um meio que atinge categorias sociais que penso são mais vulneráveis a uma informação".

O ministro acabou seguindo o entendimento da defesa do Bolsonaro de que, no caso da inserção no rádio, o uso da frase do locutor da propaganda tucana afirmando que Bolsonaro teria o hábito de agredir e ofender as mulheres seria difamatório.

 Entendo que o advogado (de Bolsonaro) foi feliz ao usar uma expressão que me parece nesse cenário passível de interpretação equivocada: "ter o habito". Significa repetição de atitude, de conduta e comportamento, penso que aí se desbordou um pouco. Essa é uma situação quase que impossível do candidato recompor para esse publico, de uma camada social que só vai dispor do som e não da imagem para firmar sua compreensão. Acho que aqui houve pelo instrumento, tipo de mídia e o alcance especifico desse tipo de mídia, o direito de resposta deve ser assegurado  assinalou Og Fernandes, que acabou sendo o voto vencido.

Em um segundo bloco de julgamentos, foram analisadas as inserções de TV da campanha tucana que parodiam uma peça de publicidade inglesa contra a violência e que mostra uma bala de revolver atingindo vários objetos com referências a problemas do Brasil e termina com a bala prestes a acertar a cabeça de uma criança, com a frase "não é na bala que se resolve".

Neste caso, a campanha de Bolsonaro queria que a peça fosse retirada não só da TV mas também de todos os perfis oficiais de campanha do tucano nas redes sociais, alegando que a peça utiliza recursos de computação gráfica, vetado pela legislação eleitoral, além de forte apelo emocional para prejudicar o candidato.

O entendimento do TSE, porém, foi unânime no sentido de que não houve uso de recursos gráficos ilícitos, pois a peça utiliza uma filmagem de uma câmera de alta velocidade, e que a crítica implícita na mensagem não é irregular.

Por fim, foi analisado um recurso da campanha do PSL contra a propaganda eleitoral da campanha do PT que foi ao ar na TV em 6 de setembro, com o uso de um depoimento gravado do ex-presidente Lula, que foi enquadrado pelo TSE na Lei da Ficha Limpa e teve sua candidatura barrada, além de várias referências ao ex-presidente e ao seu governo.

Neste caso, o Tribunal entendeu que não houve irregularidade, pois Lula ainda estava recorrendo da decisão do TSE que impugnou sua candidatura e ainda aparecia como candidato enquanto Fernando Haddad, que aparece no vídeo, é apresentado como candidato a vice. O ex-prefeito de São Paulo só oficializou seu pedido de registro de candidatura a presidente no lugar de Lula no dia 11 de setembro, prazo limite estabelecido pelo TSE.