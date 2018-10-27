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Votação

TSE recebe partidos para mostrar como será a apuração

Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) receberam hoje representantes de partidos e instituições que vão acompanhar a apuração da votação do segundo turno das eleições domingo (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 19:43

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 19:43

A sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília Crédito: Divulgação
Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) receberam hoje representantes de partidos e instituições que vão acompanhar a apuração da votação do segundo turno das eleições domingo (28). As agremiações vão monitorar, na sede do Tribunal, o recebimento das informações das zonas eleitorais e a totalização dos votos.
A presidente da corte, ministra Rosa Weber, convidou as 35 legendas em funcionamento no país, o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Ministério Público e a Polícia Federal, além da missão internacional da Organização dos Estados Americanos (OEA), entre outras instituições.
Na reunião de apresentação, estiveram presentes representantes do PSL, partido do candidato Jair Bolsonaro; do PTB; da Sociedade Brasileira de Computação (SBC); do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e da missão da OEA. Eles foram recebidos pelo secretário-geral da presidência da Corte, Estevão Waterloo, pelo diretor-geral, Rodrigo Fleury, além de outros gestores e técnicos do Tribunal.
Eles conheceram o centro de operações do Tribunal, onde são monitoradas as 460 mil seções eleitorais. No local ficam os servidores para onde são enviados os resultados das votações para a totalização processada no Tribunal.
Foi explicado que após o encerramento da votação, os resultados em cada urna serão transmitidos ao centro de controle. Contudo, em razão do fuso horário e do encerramento mais tarde nas cidades mais a oeste do país, a divulgação dos resultados da votação para presidente terá início às 19h.
Também foi mostrada a sala-cofre onde ficam o sistema que assegura o isolamento das urnas. Segundo o TSE, há seis níveis de segurança no local e somente três servidores têm acesso à sala.
O TSE ainda não tem a confirmação de quem acompanhará a apuração de domingo (28).

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