TSE nega pedido para retirar Lula de inserções de Haddad

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Por seis votos a um, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou nesta quarta-feira três representações contra inserções do PT na TV que utilizaram imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A maioria dos ministros entendeu que não há propaganda irregular na mera aparição da imagem do ex-presidente em um logotipo com os nomes de Lula e dos candidato à Presidência, Fernando Haddad (PT), e à Vice-Presidência, Manuela D'Ávila (PCdoB).

O tribunal julgou em bloco três representações sobre o mesmo tema, duas movidas pela chapa de Jair Bolsonaro (PSL) e uma movida pelo Partido Novo. Elas questionavam as inserções que foram ao ar nos dias 12, 13 e 14 de setembro e utilizam a imagem do ex-presidente. A tese das representações era de que a estratégia buscava confundir o eleitor, uma vez que o ex-presidente Lula pediu o registro de sua candidatura e recorreu até a data-limite da Justiça Eleitoral para insistir na candidatura mesmo estando enquadrado pela Lei da Ficha Limpa.

Na peça, Haddad faz um discurso contra o governo de Michel Temer, é acompanhado por uma fala de Lula e, ao final, conclui que "Juntos vamos trazer aquele Brasil de volta", em referência aos governos do PT.

 O eleitor é muito mais sábio do que nos eventualmente pensamos. Tenho pra mim que 100% dos eleitores tem total certeza que Lula não e candidato, mas esses mesmos 100% tem certeza que o candidato do Lula é o Haddad  afirmou o ministro Alexandre de Moraes, que pontuou ainda que o fato de Haddad possuir um apoiador é legal.

Apenas o ministro Sérgio Banhos, responsável por analisar as propagandas eleitorais, votou no sentido de retirar a imagem final das inserções de vídeo. Inicialmente ele tinha negado os pedidos liminares das três representações, mas, ao analisar o mérito, entendeu que a imagem com o ex-presidente e seu nome no logotipo no final da inserção seria irregular. Coube ao ministro Edson Fachin abrir a divergência, que foi seguida pelos demais colegas.