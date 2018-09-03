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Eleições 2018

TSE nega pedido de Bolsonaro sobre campanha de Alckmin

Ministro salientou ainda que a peça nem cita nominalmente o candidato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 09:46

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 09:46

Vídeo da campanha de Alckmin tem o mote: 'Não é na bala que se resolve' Crédito: Reprodução
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos negou neste domingo pedido dos advogados do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) para a retirada do filme de campanha eleitoral do tucano Geraldo Alckmin. Os representantes de Bolsonaro solicitaram uma liminar para impedir que o vídeo, que mostra a destruição de objetos por tiros, continuasse a ser divulgado.
Eles argumentaram que a peça publicitária era irregular e podia trazer prejuízos para campanha de Bolsonaro. E pediram sua exclusão definitiva.
No entanto, o ministro decidiu que não havia irregularidade. Banhos salientou ainda que a peça nem cita nominalmente Bolsonaro.
Não se verifica irregularidade capaz de denegrir a imagem do representante. A uma porque não houve qualquer referência ao seu nome ou a sua imagem na propaganda eleitoral hora impugnada. A duas porque imagens tidas como impactantes como é utilizado na inserção são apresentadas diariamente nos telejornais, uma vez que a violência explícita, lamentavelmente, é uma realidade do país, diz o magistrado.
O ministro ainda falou que liberdade de expressão não serve apenas para opiniões que não incomodem. Argumentou que, numa democracia, inclui também opiniões desconcertantes.
Ressalto ainda que a liberdade de expressão não abarca somente as opiniões inofensivas eu favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtorno ou inquietar pessoas, pois a democracia se assenta no pluralismo de ideias e pensamentos.
Banhos também frisou que a propaganda não usou manipulação de imagem como disseram os advogados de Bolsonaro. O filme foi feito com uma câmera de imagens muito lentas para mostrar objetos serem despedaçados por uma bala.
Ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que não se extraem da propaganda eleitoral impugnada elementos suficientes à configuração de nenhuma transgressão, porquanto não se depreende a utilização de computação gráfica na propaganda descrita, bem como não se vislumbra a existência de ofensas capazes de desequilibrar a disputa eleitoral, sobretudo porque não há qualquer vinculação explícita ao nome ou à imagem do representante.
 

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