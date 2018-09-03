TSE nega pedido de Bolsonaro sobre campanha de Alckmin

Vídeo da campanha de Alckmin tem o mote: 'Não é na bala que se resolve' Crédito: Reprodução

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos negou neste domingo pedido dos advogados do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) para a retirada do filme de campanha eleitoral do tucano Geraldo Alckmin. Os representantes de Bolsonaro solicitaram uma liminar para impedir que o vídeo, que mostra a destruição de objetos por tiros, continuasse a ser divulgado.

Eles argumentaram que a peça publicitária era irregular e podia trazer prejuízos para campanha de Bolsonaro. E pediram sua exclusão definitiva.

No entanto, o ministro decidiu que não havia irregularidade. Banhos salientou ainda que a peça nem cita nominalmente Bolsonaro.

Não se verifica irregularidade capaz de denegrir a imagem do representante. A uma porque não houve qualquer referência ao seu nome ou a sua imagem na propaganda eleitoral hora impugnada. A duas porque imagens tidas como impactantes como é utilizado na inserção são apresentadas diariamente nos telejornais, uma vez que a violência explícita, lamentavelmente, é uma realidade do país, diz o magistrado.

O ministro ainda falou que liberdade de expressão não serve apenas para opiniões que não incomodem. Argumentou que, numa democracia, inclui também opiniões desconcertantes.

Ressalto ainda que a liberdade de expressão não abarca somente as opiniões inofensivas eu favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtorno ou inquietar pessoas, pois a democracia se assenta no pluralismo de ideias e pensamentos.

Banhos também frisou que a propaganda não usou manipulação de imagem como disseram os advogados de Bolsonaro. O filme foi feito com uma câmera de imagens muito lentas para mostrar objetos serem despedaçados por uma bala.

Ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que não se extraem da propaganda eleitoral impugnada elementos suficientes à configuração de nenhuma transgressão, porquanto não se depreende a utilização de computação gráfica na propaganda descrita, bem como não se vislumbra a existência de ofensas capazes de desequilibrar a disputa eleitoral, sobretudo porque não há qualquer vinculação explícita ao nome ou à imagem do representante.