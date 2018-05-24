TSE não define quem vai fiscalizar dinheiro das campanhas femininas

A Justiça Eleitoral decidiu, na noite da última terça-feira (22), que o novo fundo público para bancar as eleições, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deverá destinar pelo menos 30% dos recursos para as campanhas de candidatas mulheres.

O fundo possui R$ 1,7 bilhão previsto para o pleito deste ano, a ser dividido entre os partidos, e foi instituído no ano passado para compensar a proibição das doações por empresas. Se o percentual for cumprido, significará R$ 510 milhões garantidos para as mulheres. No entanto, ainda não foi definido de que forma será fiscalizado o cumprimento da regra.

A decisão, do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também previu que o tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV deve respeitar o percentual de 30% para a visibilidade feminina.

Esta é a segunda definição envolvendo a forma de distribuição de recursos por gênero, e levou em conta um julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em março, em relação às verbas do Fundo Partidário.

A legislação eleitoral previa que os partidos deveriam reservar de 5% a 15% deste fundo para as candidatas. No entanto, como há a norma de que pelo menos 30% das candidaturas devam ser de mulheres, o mínimo de recursos também foi elevado para 30%.

Com a decisão do STF, um grupo de 8 senadoras e 6 deputadas federais realizou uma consulta ao TSE, questionando se o percentual valeria para o fundo eleitoral.

ARGUMENTOS

A relatora do caso e próxima presidente da Corte, ministra Rosa Weber, mencionou a sub-representação feminina no campo político.

"A autonomia partidária não justifica o tratamento discriminatório entre candidaturas de homens e mulheres. É hora de impulsionar a voz feminina na política brasileira", afirmou, sob aplausos.

Na mesma linha opinou a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. "Nenhum partido é obrigado a aceitar financiamento público. Todavia, se o aceita deve cumprir condicionantes que acompanhem esse financiamento, sobretudo se dizem respeito ao aperfeiçoamento da democracia partidária e a proteção de direitos fundamentais", disse.

a medida só vai surtir efeito se houver um efetivo controle feito pela Justiça Eleitoral. Para a doutora em Ciência Política e professora da Universidade Federal de Viçosa, Daniela Rezende,

"Este é um movimento importante. Nossos estudos demonstram que há uma relação forte entre os recursos de campanha e a elegibilidade. Mas como esse dinheiro será gerenciado pelos partidos? Mesmo antes, quando o percentual era menor, já havia descumprimentos", afirma.

Ela aponta que embora uma resolução do TSE preveja que esses recursos sejam gerenciados pelas Secretarias de Mulheres dos partidos, como elas não têm personalidade jurídica específica, o dinheiro vai para a conta dos partidos, e eles distribuem.

Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) declarou que o TSE utilizou o instrumento errado e "legislou", papel que cabe aos parlamentares.

O doutor em Ciência Política Ivan Filipe Fernandes ressalta, contudo, que como a representatividade das mulheres no Congresso Nacional não chega a 10%, dificilmente uma regra como essa seria aprovada no Legislativo.

"Além do machismo presente na sociedade, que dificulta a participação feminina, os deputados temem perder a eleição para dar lugar a essas mulheres, e obviamente, não aceitariam facilmente essas mudanças", analisa.

NO ES, PARTIDOS ARTICULAM USO DOS RECURSOS

A reação dos dirigentes nacionais dos partidos sobre a obrigação de aplicar no mínimo 30% dos recursos do Fundo Eleitoral nas candidaturas femininas foi de reprovação, inclusive já se articulando para tentar reverter a decisão. No entanto, no Espírito Santo os líderes das siglas que recebem as maiores fatias do Fundo apoiaram a mudança.

O presidente do MDB, Lelo Coimbra, considerou a decisão previsível e correta, e disse que avaliarão com a Executiva Nacional como cumprir a determinação. "As dificuldades estão no contingente de campanhas femininas cada vez menor e a referência de valores a ser negociada dentro do padrão de financiamento público, onde há tetos para presidente, governadores e senadores".

João Coser, presidente do PT, comentou que o partido luta para fortalecer a presença das mulheres na política, e o recurso financeiro é um instrumento. Da mesma forma avaliou o representante do PSDB, César Colnago. "Não vejo grandes dificuldades na aplicação prática, pois temos estimulado cada vez mais a presença feminina", afirmou.

O presidente do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, argumenta que para o partido, esta destinação não será um fato novo. "Sempre procuramos incentivar as mulheres, e é importante que tenham uma participação mais efetiva, não só no processo eleitoral, mas também na vida pública".

Quanto à forma de fiscalização, o TSE afirmou por nota que a resolução que fixa os procedimentos administrativos para a gestão e distribuição do Fundo ainda será apreciada pelo Plenário.