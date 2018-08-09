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TSE mantém horários locais para votação nas eleições deste ano

Uma sugestão de alteração havia sido apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que propôs o término da votação unificado pelo horário de Brasília, de modo a uniformizar a apuração

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 16:43
Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta (9), por unanimidade, manter os horários de votação inalterados para a votação deste ano, obedecendo aos fusos horários locais, sempre das 8h às 17h em todas as unidades da Federação.
Uma sugestão de alteração havia sido apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que propôs o término da votação unificado pelo horário de Brasília, de modo a uniformizar a apuração.
Para que os resultados fossem apurados no mesmo momento, porém, seria necessária uma antecipação do início da votação em estados como o Acre, cujo fuso horário é ao menos duas horas atrasado em relação ao horário de Brasília.
Parece que qualquer das soluções possíveis revela aspectos positivos e negativos, disse a ministra Rosa Weber, que será presidente do TSE durante as eleições. Ela elogiou a iniciativa de Gilmar Mendes, mas votou por manter os horários atuais. Segundo a ministra, "inúmeras dificuldades implicariam o início das eleições, devido ao fuso horário, ainda pela madrugada.
O atual presidente do TSE, ministro Luiz Fux, disse ter recebido diversas reivindicações de presidentes de tribunais regionais eleitorais (TREs) para que fossem mantidos os horários. Ele lembrou haver estados bem carentes que teriam que começar a distribuir o material às 3 horas da manhã.

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