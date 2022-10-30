Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE manda notificação por e-Título e alerta que impedir voto é crime
Eleições 2022

TSE manda notificação por e-Título e alerta que impedir voto é crime

Recado acontece em meio a inúmeras denúncias de trânsito lento por causa de operações da PRF em transporte público de eleitores

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 16:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 16:16
Direitos autorais: Senado Federal do Brasil
Aplicativo e-Título Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
O TSE, em notificação do e-Título às 14h40 deste domingo (30), alerta os usuários do aplicativo que impedir a população de votar é crime eleitoral. "Denuncie qualquer irregularidade pelo aplicativo pardal", diz o recado, com a hashtag #SeuVotoFazoPaís.
O recado acontece em meio a inúmeras denúncias que relatam trânsito lento por causa de operações policiais realizadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em transporte público de eleitores.
Na noite do sábado (29), o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, proibiu qualquer operação do tipo pelo órgão, que descumpriu a decisão.
Segundo números internos da PRF aos quais a Folha teve acesso, a PRF já tinha realizado 514 ações de fiscalização contra ônibus até as 12h35.
O número de abordagens no segundo turno já é 70% maior do que o registrado na primeira etapa do pleito, no dia 2 de outubro. Não é possível estimar se essas abordagens ocorrem antes ou depois da votação desses passageiros.
Em reunião com Moraes no início da tarde deste domingo, Silvinei Vasques, diretor-geral da PRF, se comprometeu a interromper todas as abordagens em ônibus.
Vasques apagou neste domingo publicação na qual pedia voto ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais para o segundo turno das eleições de 2022.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2022

Ciro Nogueira ri de denúncias e diz que PRF vai 'cumprir tudo' o que TSE determinar

Fiscal partidária causa tumulto em seção eleitoral de Linhares

Justiça eleitoral proíbe transporte de graça em São Roque do Canaã

105 urnas eletrônicas apresentam problemas e 75 são substituídas no ES

Capixaba fez vídeo de Zambelli caindo sozinha antes de perseguir eleitor de Lula

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados