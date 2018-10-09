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Eleições 2018

TSE manda Facebook tirar do ar notícias falsas contra Manuela D'Ávila

Textos vinculam imagem de candidata a vice a condutas ofensiva aos cristãos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 23:26

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 23:26

A deputada estadual gaúcha Manuela D'Ávila é pré-candidata a presidente pelo PCdoB nas eleições 2018 Crédito: Reprodução / Facebook
O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), determinou nesta segunda-feira que o Facebook retire do ar em até 24 horas 33 links por conterem mensagens difamatórias a Manuela DÁvila (PCdoB), candidata vice na chapa de Fernando Haddad (PT), e à campanha petista. Segundo a defesa do partido, somados, o alcance das notícias falsas chega a 146.480 compartilhamentos e 5.190.942 visualizações.
As notícias falsas vinculavam a imagem de Manuela a condutas ofensiva aos cristãos, além de atribuir à candidata a entrega de materiais pornográficos para crianças. O ministro do TSE reconheceu que foram feitas montagens nas imagens com o objetivo de manchar a imagem de Manuela.
No caso dos autos, entendo viável a concessão da liminar, porquanto o conteúdo ora questionado mancha a imagem da candidata representante perante o público católico e cristão, com o objetivo evidente de interferir no pleito eleitoral. Ademais, a mídia foi claramente editada com uso de montagem  por meio da qual se desvirtuou o conteúdo original do vídeo produzido pela candidata representante para combater a homofobia nas escolas , contendo agressão e ataque à imagem da candidata, atribuindo-lhe conceito sabidamente inverídico, escreveu Sérgio Banhos.
O ministro pediu ao Facebook a disponibilização dos dados pessoais dos responsáveis pelas publicações, para eventual responsabilização dos autores. O site terá de enviar ao TSE em 48 horas a identificação do número de IP da conexão usada para realização do cadastro inicial no Facebook dos autores das páginas e os dados pessoais dos criadores e dos administradores dos perfis. Em caso de descumprimento, o ministro afirmou que poderá ser aplicada multa diária ao Facebook, sem especificar o valor.

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