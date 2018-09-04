TSE libera propaganda de Alckmin que mostra Bolsonaro xingando mulheres

Propaganda de Alckmin mostra Bolsonaro discutindo com Maria do Rosário Crédito: Reprodução

Jair Bolsonaro (PSL) contra uma propaganda do rival Geraldo Alckmin (PSDB). A peça publicitária do tucano mostra Bolsonaro xingando a deputada Maria do Rosário (PT-RS) e uma repórter da "RedeTV!" O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou liminar em representação feita pela campanha do candidato a presidente(PSL) contra uma propaganda do rival Geraldo Alckmin (PSDB). A peça publicitária do tucano mostra Bolsonaro xingando a deputada Maria do Rosário (PT-RS) e uma repórter da "RedeTV!"

Esse é o terceiro pedido de retirada de propagandas de Alckmin feito por Bolsonaro que o tribunal nega. Mais cedo, o ministro Carlos Horbach rejeitou retirar do ar um vídeo que mostra "emoticons" que "vomitam" em reação a Bolsonaro. E, no domingo, Sérgio Banhos já havia negado uma representação contra uma propaganda que mostra a destruição de objetos por tiros.

Ao pedir a retirada da propanda, a defesa de Bolsonaro alegou que as imagens foram retiradas de contexto, "na tentativa de taxá-lo como um homem que maltrata as mulheres". O ministro considerou, no entanto, que não houve montagem e ressaltou que o vídeo representa "fatos efetivamente ocorridos, imagens reais e amplamente divulgadas, já conhecidas, portanto, da população".

Para o ministro, não há "elementos suficientes à configuração de nenhuma transgressão, porquanto não se depreende a utilização de montagem e trucagem na propaganda descrita, bem como não se vislumbra a existência de ofensas capazes de desequilibrar a disputa eleitoral".

A campanha de Bolsonaro também pediu ao TSE direito de resposta contra Alckmin uma quarta propaganda, que explorou a declaração em que o candidato destaca que votou contra a PEC das Domésticas, mas ainda não houve decisão nesse caso.