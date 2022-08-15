TSE libera fundo eleitoral, e União Brasil recebe R$ 758 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou a depositar nesta segunda-feira (15) o fundo eleitoral nas contas indicadas pelos partidos para financiar o pleito de outubro.

Dono da maior fatia, o União Brasil recebeu exatos R$ 757.970.221,27, que serão distribuídos para seus candidatos a cargos majoritários e proporcionais.

As direções partidárias vinham reclamando da demora na liberação dos recursos, e relatavam pressão de candidatos ansiosos por contrair despesas de campanha. "A expectativa inicial era que o dinheiro tivesse sido transferido na semana passada", diz Antônio Rueda, vice-presidente do União.