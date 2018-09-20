TSE libera emoji de vômito contra Bolsonaro na campanha tucana

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou por unanimidade nesta manhã o pedido da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) para retirar do ar uma inserção da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) na TV que associa a imagem do candidato do PSL a emoticons de vômito. No vídeo de cerca de um minuto, a campanha do tucano faz várias referências às redes sociais, com atores utilizando celulares e conversando via aplicativos, com uma música de fundo afirmando que só Geraldo vai devolver o Brasil para o nosso povo. Em determinado momento do vídeo, são exibidos políticos como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o atual presidente Michel Temer (MDB) e o próprio Bolsonaro, todos com imagens de emoticons de reprovação, símbolos utilizados em aplicativos de trocas de mensagens e nas redes sociais.
Quando a imagem destes políticos aparece a música de fundo diz que "não dá pra errar de novo". Para a defesa de Bolsonaro, o vídeo atenta contra a imagem do candidato e utiliza montagem com o objetivo de ridicularizá-lo. A defesa de Alckmin, por sua vez, ponderou que a peça foi uma forma bem-humorada de se fazer uma crítica ao candidato concorrente.
A tese,do tucano acabou prevalecendo por unanimidade no plenário da Corte Eleitoral, que entendeu que a peça se tratava de apenas uma crítica a Bolsonaro que é permitida pela legislação eleitoral.
- Eleição sem criação de estados emocionais nem os cardeais conseguem isso pra eleger o papa - afirmou o ministro Alexandre de Morais, que participou da sessão desta manhã em substituição ao seu colega Luis Roberto Barroso.