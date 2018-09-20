Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE libera emoji de vômito contra Bolsonaro na campanha tucana
Unanimidade

TSE libera emoji de vômito contra Bolsonaro na campanha tucana

Peça veiculada pela campanha de Geraldo Alckmin utiliza imagens típicas da linguagem das redes sociais para criticar adversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 14:33

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 14:33

Jair Bolsonaro (PSL) aparece com emojis de vômito na campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) Crédito: Reprodução/Campanha de Geraldo Alckmin
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou por unanimidade nesta manhã o pedido da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) para retirar do ar uma inserção da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) na TV que associa a imagem do candidato do PSL a emoticons de vômito. No vídeo de cerca de um minuto, a campanha do tucano faz várias referências às redes sociais, com atores utilizando celulares e conversando via aplicativos, com uma música de fundo afirmando que só Geraldo vai devolver o Brasil para o nosso povo. Em determinado momento do vídeo, são exibidos políticos como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o atual presidente Michel Temer (MDB) e o próprio Bolsonaro, todos com imagens de emoticons de reprovação, símbolos utilizados em aplicativos de trocas de mensagens e nas redes sociais.
Quando a imagem destes políticos aparece a música de fundo diz que "não dá pra errar de novo". Para a defesa de Bolsonaro, o vídeo atenta contra a imagem do candidato e utiliza montagem com o objetivo de ridicularizá-lo. A defesa de Alckmin, por sua vez, ponderou que a peça foi uma forma bem-humorada de se fazer uma crítica ao candidato concorrente.
A tese,do tucano acabou prevalecendo por unanimidade no plenário da Corte Eleitoral, que entendeu que a peça se tratava de apenas uma crítica a Bolsonaro que é permitida pela legislação eleitoral.
- Eleição sem criação de estados emocionais nem os cardeais conseguem isso pra eleger o papa - afirmou o ministro Alexandre de Morais, que participou da sessão desta manhã em substituição ao seu colega Luis Roberto Barroso.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados