TSE libera emoji de vômito contra Bolsonaro na campanha tucana

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou por unanimidade nesta manhã o pedido da campanha de) para retirar do ar uma inserção da campanha de) na TV que associa a imagem do candidato do PSL a emoticons de vômito. No vídeo de cerca de um minuto, a campanha do tucano faz várias referências às redes sociais, com atores utilizando celulares e conversando via aplicativos, com uma música de fundo afirmando que só Geraldo vai devolver o Brasil para o nosso povo. Em determinado momento do vídeo, são exibidos políticos como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o atual presidente Michel Temer (MDB) e o próprio Bolsonaro, todos com imagens de emoticons de reprovação, símbolos utilizados em aplicativos de trocas de mensagens e nas redes sociais.