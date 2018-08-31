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TSE julga agora se Lula pode ser candidato à Presidência da República

Tribunal vai decidir sobre validade de registro do ex-presidente e se ele pode aparecer como candidato na propaganda eleitoral

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 17:36
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a julgar na tarde desta sexta-feira (31) o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma sessão extraordinária.
O ex-presidente Lula, que foi condenado por unanimidade no TRF4 Crédito: Reprodução | Twitter
O processo foi incluído na pauta da sessão no início da tarde. A previsão era de que fosse analisado somente se Lula pode participar do horário eleitoral. Segundo o tribunal, agora serão analisados tanto o registro de candidatura como todos os pedidos de liminar feitos pela Procuradoria e por adversários do petista.
VEJA AO VIVO
> Saiba o que pode acontecer com Lula na sessão de hoje do TSE
Durante a madrugada, a Procuradoria pediu ao TSE para antecipar para esta sexta o julgamento do registro, a fim de definir a situação de Lula antes do início do horário eleitoral, que começa neste sábado (1º) para candidatos à Presidência da República.
A avaliação é a de que as chances de vitória de Lula no julgamento de hoje são praticamente nulas. A expectativa é a de que a sessão seja longa e avance até noite adentro, já que outros processos também serão julgados, como os registros dos candidatos Geraldo Alckmin (PSDB) e José Maria Eymael (Democracia Cristã).
A defesa do ex-presidente Lula deve entrar ainda nesta sexta-feira com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal (STF), caso o plenário do TSE negue o registro do petista.
ENTENDA
O Ministério Público Eleitoral (MPE) havia defendido, em manifestação enviada ao TSE na madrugada desta sexta-feira, o julgamento antecipado do registro da candidatura. O procurador Humberto Jacques de Medeiros qualificou o candidato como "patentemente inelegível".
No documento, o MPE recomenda que o tribunal determine a devolução do fundo eleitoral usado pela campanha de Lula, que notifique o partido para substituir o candidato em até dez dias, que vede atos de campanha do candidato e que retire o nome de Lula da programação da urna eletrônica.
"As campanhas eleitorais atuais que o legislador permite são fundamentalmente custeadas por recursos públicos. Recursos públicos não podem ser desperdiçados com campanhas eleitorais estéreis, e sem viabilidade jurídica. Já recursos privados podem ser gastos, sempre, por conta e risco de seus titulares", afirma o texto da procuradoria.
A Lei da Ficha Limpa determina que condenados em segunda instância não podem ser candidatos. Essa é a situação de Lula, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a 12 anos e um mês de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá (SP). (Com agências)

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