TSE julga agora se Lula pode ser candidato à Presidência da República

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a julgar na tarde desta sexta-feira (31) o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma sessão extraordinária.

O ex-presidente Lula, que foi condenado por unanimidade no TRF4 Crédito: Reprodução | Twitter

O processo foi incluído na pauta da sessão no início da tarde. A previsão era de que fosse analisado somente se Lula pode participar do horário eleitoral. Segundo o tribunal, agora serão analisados tanto o registro de candidatura como todos os pedidos de liminar feitos pela Procuradoria e por adversários do petista.

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Durante a madrugada, a Procuradoria pediu ao TSE para antecipar para esta sexta o julgamento do registro, a fim de definir a situação de Lula antes do início do horário eleitoral, que começa neste sábado (1º) para candidatos à Presidência da República.

A avaliação é a de que as chances de vitória de Lula no julgamento de hoje são praticamente nulas. A expectativa é a de que a sessão seja longa e avance até noite adentro, já que outros processos também serão julgados, como os registros dos candidatos Geraldo Alckmin (PSDB) e José Maria Eymael (Democracia Cristã).

A defesa do ex-presidente Lula deve entrar ainda nesta sexta-feira com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal (STF), caso o plenário do TSE negue o registro do petista.

ENTENDA

O Ministério Público Eleitoral (MPE) havia defendido, em manifestação enviada ao TSE na madrugada desta sexta-feira, o julgamento antecipado do registro da candidatura. O procurador Humberto Jacques de Medeiros qualificou o candidato como "patentemente inelegível".

No documento, o MPE recomenda que o tribunal determine a devolução do fundo eleitoral usado pela campanha de Lula, que notifique o partido para substituir o candidato em até dez dias, que vede atos de campanha do candidato e que retire o nome de Lula da programação da urna eletrônica.

"As campanhas eleitorais atuais que o legislador permite são fundamentalmente custeadas por recursos públicos. Recursos públicos não podem ser desperdiçados com campanhas eleitorais estéreis, e sem viabilidade jurídica. Já recursos privados podem ser gastos, sempre, por conta e risco de seus titulares", afirma o texto da procuradoria.