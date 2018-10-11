TSE formaliza distribuição do horário eleitoral no segundo turno

O Tribunal Superior Eleitoralformalizou nesta quinta-feira a distribuição do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para a campanha do segundo turno da eleição presidencial. Os candidatos a presidente Jair Bolsonaroe Fernando Haddadterão direito, cada um, a 22 minutos e meio de propaganda por dia, a partir de sexta-feira até o dia 26 de outubro. O segundo turno será no dia 28.

São dois blocos, de dez minutos cada, a serem divididos igualmente pelos dois de segunda a sábado. No rádio, eles são exibidos pela manhã e no começo da tarde. Na televisão, à tarde e à noite. Além disso, as emissoras devem reservar 25 minutos para as inserções, todos os dias, inclusive domingos, também distribuídos de forma igual.