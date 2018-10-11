Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE formaliza distribuição do horário eleitoral no segundo turno
Rádio e TV

TSE formaliza distribuição do horário eleitoral no segundo turno

Bolsonaro e Haddad terão cada um 22 minutos e meio por dia, entre inserções e blocos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 15:02

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 15:02

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Reprodução
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formalizou nesta quinta-feira a distribuição do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para a campanha do segundo turno da eleição presidencial. Os candidatos a presidente Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) terão direito, cada um, a 22 minutos e meio de propaganda por dia, a partir de sexta-feira até o dia 26 de outubro. O segundo turno será no dia 28.
São dois blocos, de dez minutos cada, a serem divididos igualmente pelos dois de segunda a sábado. No rádio, eles são exibidos pela manhã e no começo da tarde. Na televisão, à tarde e à noite. Além disso, as emissoras devem reservar 25 minutos para as inserções, todos os dias, inclusive domingos, também distribuídos de forma igual.
Como Bolsonaro foi o candidato mais votado no primeiro turmo, com 46% dos votos, sua inserção será a primeira a ser exibida. Depois haverá alternância: a segunda será de Haddad, a terceira de Bolsonaro, e assim por diante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados