TSE diz que vai julgar registro de candidatura de Lula nesta sexta-feira

A assessoria de imprensa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será julgado na sessão extraordinária marcada para as 14h30 desta sexta-feira (31), de acordo com o jornal "Folha de S.Paulo".

Ex-presidente Lula sai de discurso em São Bernardo do Campo (SP) carregado por militantes que assistiram o ato Crédito: Agência O Globo

O processo foi incluído na pauta da sessão há poucos minutos. A previsão era de que fosse analisado somente se Lula pode participar do horário eleitoral. Segundo o tribunal, serão analisados nesta tarde tanto o registro de candidatura como todos os pedidos de liminar feitos pela Procuradoria e por adversários do petista.

Durante a madrugada, a Procuradoria pediu ao TSE para antecipar para esta sexta o julgamento do registro, a fim de definir a situação de Lula antes do início do horário eleitoral, que começa neste sábado (1º) para candidatos à Presidência da República.

ENTENDA

O Ministério Público Eleitoral (MPE) havia defendido, em manifestação enviada ao TSE nesta sexta-feira, o julgamento antecipado do registro da candidatura. O procurador Humberto Jacques de Medeiros qualificou o candidato como "patentemente inelegível".

No documento, o MPE recomenda que o tribunal determine a devolução do fundo eleitoral usado pela campanha de Lula, que notifique o partido para substituir o candidato em até dez dias, que vede atos de campanha do candidato e que retire o nome de Lula da programação da urna eletrônica.

"As campanhas eleitorais atuais que o legislador permite são fundamentalmente custeadas por recursos públicos. Recursos públicos não podem ser desperdiçados com campanhas eleitorais estéreis, e sem viabilidade jurídica. Já recursos privados podem ser gastos, sempre, por conta e risco de seus titulares", afirma o texto da procuradoria.