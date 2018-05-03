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Eleições 2018

TSE define implantação gradual do voto impresso

Módulos de impressão, em cada Estado, irão ocorrer de forma proporcional ao eleitorado local

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 19:04
Os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia concentram os maiores números de conjuntos para impressão de votos Crédito: Edson Chagas
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, na manhã desta quinta-feira (3), a resolução que disciplina a implantação gradual do voto impresso para as eleições de 2018, que contará 30 mil conjuntos para impressão de votos - destes, 7 mil serão separados para reserva técnica.
O tribunal instituiu que a distribuição dos módulos de impressão, em cada Estado, irá ocorrer de forma proporcional ao eleitorado local. Caberá aos tribunais regionais eleitorais, no período de 23 de julho a 31 de agosto de 2018, definir quais seções eleitorais que receberão os equipamentos. Os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia concentram os maiores números de conjuntos para impressão de votos.
A impressão de votos para as eleições deste ano foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2015 na minirreforma política, e regulamentada em resolução do TSE, publicada em março deste ano. Na sessão desta quinta-feira (3), Fux destacou o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), de que, diante da proximidade das eleições, a implantação gradativa é a medida mais correta que se pode adotar, disse o ministro.
Em decisão tomada nesta quarta-feira, 03, o TCU deu cinco dias para o TSE apresentar documentos e informações sobre o estágio da licitação atual, o cronograma atualizado e a estimativa do tempo necessário para a produção dos 30 mil módulos de impressão de voto pela vencedora da licitação, após a aprovação do modelo de produção, bem como a relação dos municípios que receberão os módulos de impressão e a quantidade que cada um deles receberá. Segundo o TCU, há "risco de insucesso na produção tempestiva dos módulos de impressão de voto em decorrência do pouco tempo disponível".
A utilização do voto impresso também é questionada em ação no Supremo Tribunal Federal (STF), pela Procuradoria-geral da República (PGR). Para a procuradora-geral Raquel Dodge, "a adoção do modelo impresso provoca risco à confiabilidade do sistema eleitoral, fragilizando o nível de segurança e a eficácia da expressão da soberania nacional por meio do sufrágio universal".
O TCU chegou a mencionar, na decisão da quarta-feira, a hipótese de o Supremo conceder liminar barrando a implantação do voto impresso. Para a Corte de Contas, esse é um motivo que justifica a adoção gradual do voto impresso, como definido pelo TSE. "Caso o STF declare inconstitucional o artigo 12 da Lei 13.165/2015 os MIV perderão a sua função, o que torna prudente a aquisição gradual do dispositivo", disse o tribunal.
Na sessão desta quinta, Fux também mencionou a ação que tramita no Supremo. Ele destacou que o processo discute se, efetivamente, esse gasto é justificável diante da invulnerabilidade da urna. Para Fux, a segurança do dispositivo tem sido demonstrada pela votação paralela e pelo Teste Público de Segurança (TPS), quando hackers testam os sistemas da urna eletrônica. Ele lembrou, ainda, que a partir deste ano foi instituída uma auditoria da urna uma hora antes da votação.

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