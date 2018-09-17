TSE dá mais um direito de resposta a Bolsonaro em propaganda de Alckmin

O ministro Luis Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu neste sábado mais um direitoderesposta ao candidato a presidente JairBolsonaro (PSL) na propaganda de rádio do adversário GeraldoAlckmin (PSDB). Bolsonaro terá um minuto para manifestação no início dos blocos matutino e vespertino.
Os advogados de Bolsonaro foram ao TSE contestar a propaganda de rádio de Alckmin do dia 6 de setembro. Segundo a coligação de Bolsonaro, houve montagem da campanha do tucano ao reproduzir entrevista concedida sobre a PEC das Domésticas.
A defesa alega que a propaganda do PSDB exibe fala de Bolsonaro fora do contexto, utilizando montagem e trucagem, a fim de modificar o sentido das palavras concedidas em entrevista ao Jornal Nacional.
Na propaganda, a campanha de Alckmin reproduz um trecho da resposta de Bolsonaro, no qual o candidato do PSL afirmou ter sido o único deputado a votar contra a proposta, que deu mais direitos a empregados domésticos. A propaganda de Alckmin, porém, não mostra o restante da resposta, no qual Bolsonaro explica os motivos que o levaram a votar contra a PEC.
O PSDB alegou que não houve falsidade perpetrada, já que o trecho da entrevista dada pelo candidato reproduzido na propaganda revela a própria voz de Jair Bolsonaro. O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor de Bolsonaro.
O ministro do TSE concordou com os argumentos dos advogados de Bolsonaro, e determinou a veiculação do direito resposta. Na última quarta-feira, o ministro já havia concedido direito de resposta a Bolsonaro no rádio por conta de uma propaganda semelhante.