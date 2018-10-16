Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE convida representantes de Haddad e Bolsonaro para discutir fake news
Encontro

TSE convida representantes de Haddad e Bolsonaro para discutir fake news

Rosa Weber pretende focar nos ataques feito à lisura do processo eleitoral e evitar acusações trocadas entre candidatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 23:53

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 23:53

Crédito: Arquivo
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, deve se encontrar nesta terça-feira (16) com representantes das campanhas dos candidatos à Presidência Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Rosa Weber disse, em reunião com os demais ministros da Corte realizada nesta segunda-feira, que convidou integrantes das duas campanhas para discutir as fake news que vem sendo disseminadas sobre a lisura do processo eleitoral.
Segundo presentes no encontro, a ministra destacou que não abordará as acusações trocadas entre os dois presidenciáveis e que a conversa se restringirá ao processo eleitoral. As disseminações de notícias falsas sobre uma possível fraude envolvendo as eleições e métodos de apuração vinculados à urna eletrônica são a principal preocupação da presidente. Rosa enfatizou que vai pedir a colaboração tanto da equipe de Haddad quanto da de Bolsonaro para combater esse tipo de ataque.
A presidente do TSE já reconheceu as dificuldades da Justiça Eleitoral em combater a difusão de fake news, uma das armas mais usadas em campanhas eleitorais deste ano. No dia do primeiro turno, Rosa Weber disse que a distribuição massiva de notícias falsas com fins eleitorais é um fenômeno recente e, por isso, não se sabe ainda como enfrentar o problema.
 Não é que o TSE nada tenha feito. Prevenir fake news, eu não conheço como poderíamos ter atuado nessa área onde temos um princípio maior, da liberdade de expressão, como lembrou o ministro Jungmann  afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados