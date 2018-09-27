TSE barra candidatura de Anthony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro

Nesta quinta, o TSE julgou dois pedidos de, um recurso contra decisão que negou seu registro na instância inferior, e uma ação para suspender a decisão do TRE, que já havia proibido Garotinho de fazer campanha, concedendo então o prazo de 10 dias para substituição do candidato. Neste processo, o político havia conseguido uma liminar do relator do caso no TSE, ministro Og Fernandes, para suspender os efeitos da decisão do tribunal regional até que a Corte em Brasília julgasse seu caso. Como a questão foi analisada nesta quarta, a liminar do ministro foi revogada.