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TSE aprova candidaturas de Ciro, Meirelles, Álvaro e João Goulart Filho

Corte ainda tem que julgar candidaturas de Lula, Alckmin, Bolsonaro e Eymael

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 00:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 00:24
Crédito: TSE/Divulgação
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, na noite desta terça-feira (28), os registros de candidaturas dos presidenciáveis Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB), Álvaro Dias (Podemos) e João Goulart Filho (PPL). A Corte eleitoral já havia aprovado as candidaturas de Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL), João Amoêdo (Novo), Cabo Daciolo (Patriota) e Vera Lúcia (PSTU).
Falta agora a análise dos registros das coligações de José Maria Eymael (DC) e de alguns dos principais candidatos à Presidência: Geraldo Alckmin (PSDB), Jair Bolsonaro (PSL) e a análise do caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Condenado a 12 anos e um mês de prisão na Operação Lava-Jato, o ex-presidente cumpre pena na Polícia Federal em Curitiba após ser condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4), o que permite enquadrá-lo na Lei da Ficha Limpa. Ainda assim, o PT adotou a estratégia de insistir na candidatura do petista até que seja concluída a análise de seu registro pelo TSE.
Nos casos de Lula e Bolsonaro, como ambos tiveram suas candidaturas contestadas, o processo de registro demora mais para ser analisado, pois eles têm sete dias para se manifestar sobre as impugnações e, só depois disso, o relator dos processos poderá levar os casos ao plenário para julgamento. Já Geraldo Alckmin teve sua chapa impugnada por Henrique Meirelles, que apontou irregularidades nas atas de seis partidos que compõem a coligação do tucano. Alckmin já apresentou sua defesa e aguarda o julgamento da Corte.
Bolsonaro foi alvo de uma impugnação e intimado eletronicamente na semana passada a apresentar sua defesa. Com isso, o prazo de sete dias para o candidato recorrer começou a contar na quarta-feira da semana passada. A impugnação apresentada por um advogado alega que como ele é réu em duas ações penais no Supremo Tribunal Federal (STF), uma por racismo e outra por incitação ao crime, Bolsonaro estaria impedido de assumir a Presidência devido ao entendimento firmado pelo STF que veta réus na linha sucessória do cargo. 

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