Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE analisa candidatura de Bolsonaro e lacra sistema eleitoral
Nesta quinta-feira

TSE analisa candidatura de Bolsonaro e lacra sistema eleitoral

Programas serão certificados para serem usados nas eleições e distribuídos a tribunais regionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 12:03

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 12:03

A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá uma quinta-feira (6) cheia. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, e o representante da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) assinarão digitalmente os programas que serão usados nas eleições gerais de outubro. O sistema eleitoral será certificado e lacrado ao fim da cerimônia. O plenário ainda tem na pauta, a partir das 9h, a análise do pedido de registro da candidatura de Jair Bolsonaro (PSL). O deputado federal é líder das pesquisas de intenção de voto, como mostrou o levantamento do Ibope divulgado nesta quarta-feira.
O tribunal espera a presença de representantes dos partidos políticos e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Sala Multiuso, subsolo do TSE, em Brasília. Depois da assinatura digital, serão calculados os resumos digitais, e os programas serão gravados em mídias não-regraváveis, em duas cópias. Rosa Weber e as demais autoridades assinarão fisicamente os CD-Rs, que serão dispostos em envelopes lacrados e também assinados. O material será alocado diante das testemunhas na sala-cofre do TSE.
Cópias dos programas lacrados serão distribuídas aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para que o sistema seja inserido nas urnas eletrônicas, ao lado de dados de eleitores e candidatos, nas cerimônias de Carga e Preparação. Cada tribunal pode organizar sua logística esta fase, que deve começar a partir de 17 de setembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigdalite de repetição: veja as formas de tratamento da condição
Imagem de destaque
Aliado de Arnaldinho sai do PSDB e se filia ao partido de Casagrande
Imagem de destaque
Polícia Civil recupera baterias de lítio furtadas e prende homem em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados