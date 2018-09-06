TSE analisa candidatura de Bolsonaro e lacra sistema eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá uma quinta-feira (6) cheia. A presidente da Corte, ministra, e o representante da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) assinarão digitalmente os programas que serão usados nas eleições gerais de outubro. O sistema eleitoral será certificado e lacrado ao fim da cerimônia. O plenário ainda tem na pauta, a partir das 9h, a análise do pedido de registro da candidatura de(PSL). O deputado federal é líder das pesquisas de intenção de voto, como mostrou o levantamento do Ibope divulgado nesta quarta-feira.