TSE analisa candidatura de Bolsonaro e lacra sistema eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá uma quinta-feira (6) cheia. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, e o representante da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) assinarão digitalmente os programas que serão usados nas eleições gerais de outubro. O sistema eleitoral será certificado e lacrado ao fim da cerimônia. O plenário ainda tem na pauta, a partir das 9h, a análise do pedido de registro da candidatura de Jair Bolsonaro (PSL). O deputado federal é líder das pesquisas de intenção de voto, como mostrou o levantamento do Ibope divulgado nesta quarta-feira.
O tribunal espera a presença de representantes dos partidos políticos e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Sala Multiuso, subsolo do TSE, em Brasília. Depois da assinatura digital, serão calculados os resumos digitais, e os programas serão gravados em mídias não-regraváveis, em duas cópias. Rosa Weber e as demais autoridades assinarão fisicamente os CD-Rs, que serão dispostos em envelopes lacrados e também assinados. O material será alocado diante das testemunhas na sala-cofre do TSE.
Cópias dos programas lacrados serão distribuídas aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para que o sistema seja inserido nas urnas eletrônicas, ao lado de dados de eleitores e candidatos, nas cerimônias de Carga e Preparação. Cada tribunal pode organizar sua logística esta fase, que deve começar a partir de 17 de setembro.