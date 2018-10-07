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Prisão

TSE: 32 pessoas são detidas hoje por ocorrências eleitorais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na tarde deste domingo, 7, que 32 pessoas foram presas em todo o País por ocorrências eleitorais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 19:59

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 19:59

A sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília Crédito: Divulgação
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na tarde deste domingo, 7, que 32 pessoas foram presas em todo o País por ocorrências eleitorais, de acordo com boletim atualizado por volta das 14h, que também aponta 102 ocorrências sem detenções.
Dos presos, um é candidato e foi detido por divulgação de propaganda no Estado de São Paulo. Outros dois candidatos também se envolveram em ocorrências por divulgação de propaganda em Minas Gerais, mas não foram presos. Foi registrada ainda uma ocorrência envolvendo um candidato em Mato Grosso, que não teve o motivo divulgado, também sem detenção.
> TSE substituiu 964 urnas eletrônicas com problemas em todo o País
Entre as demais ocorrências sem pessoas detidas (99), 33 foram registradas em Minas Gerais, por divulgação de propaganda. Já o maior número de prisões é de Alagoas, que registrou detenção por boca de urna (2), transporte ilegal de eleitores (1), e outros motivos não detalhados pela Corte, correspondendo a 6 presos. O segundo Estado com maior número de ocorrências é de Mato Grosso do Sul, onde 8 foram presos, grande parte por boca de urna.

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