Trocas partidárias sem amarras ideológicas

Na complexa dança das cadeiras do jogo político há sempre espaço para o improvável. E no que diz respeito às trocas radicais de partidos, nem mesmo questões ideológicas são suficientes para impedir que políticos adversários de um dia se tornem aliados no outro. Mas o que aos olhos de alguns pode parecer incoerente, para especialistas se resume em uma outra palavra: conveniência.

Um dos exemplos recentes de que até os casamentos duradouros podem não ser eternos na política foi a saída do ex-ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do PCdoB, partido no qual militou por cerca de 40 anos, para ingressar no PSB no ano passado. Sete meses depois, em mais uma mudança inesperada, Rebelo deixou o partido socialista e anunciou sua entrada no Solidariedade, legenda pela qual pretende disputar a Presidência da República no pleito de 2018.

Aldo Rebelo trocou o PCdoB pelo PSB Crédito: Reprodução

Por falar em eleições, o período da chamada janela partidária (que permitiu que políticos trocassem de partido sem serem acusados de infidelidade partidária) abriu as portas para que pelo menos 80 deputados federais migrassem para novas siglas, em alguns casos totalmente opostas às anteriores.

Este é o caso do deputado federal Waldir Maranhão, também conhecido por tentar anular o processo de cassação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ele, que era do PP e depois alojou-se no Avante, passou a negociar sua filiação ao PT, mas acabou fechando com o PSDB, partido contra o qual fez oposição durante os 14 anos dos governos petistas.

Outros nomes que chamaram a atenção pela troca de siglas foram os deputados Celso Pensera (RJ), que deixou o PMDB pelo PT, Cabo Daciolo (RJ), que já foi do PSOL e recentemente deixou o Avante pelo Patriota e o ex-senador Heráclito Fortes, hoje deputado federal pelo Piauí. Ele já foi do DEM, foi para o PSB e agora voltou para o antigo partido.

Heráclito Fortes saiu do DEM para o PSB Crédito: Divulgação/ Heráclito Fortes (PSB-PI)

DESCRÉDITO

Para o advogado eleitoral e cofundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) Luciano Santos, apesar de os partidos serem fundamentais para coordenar a escolha do voto em um sistema democrático, o descrédito dos eleitores em relação às siglas faz com que os políticos se sintam cada vez mais confortáveis para migrar sem sofrer prejuízos.

"Antigamente, o candidato que mudava de partido dificilmente ganhava a eleição porque ele tinha uma marca muito forte. Isso não acontece mais e ocorrem distorções enormes, em que o político muda de um espectro ideológico para outro completamente diferente. Isso enfraquece os partidos e a representação democrática e torna a política um processo casa vez mais individual", critica.

Antigamente, o candidato que mudava de partido dificilmente ganhava a eleição porque ele tinha uma marca muito forte. Isso não acontece mais Luciano Santos, advogado eleitoral

À medida que o fator ideológico deixa de ser fundamental para os eleitores, as trocas partidárias passam a ser usadas com fins eleitoreiros e para a garantia de continuidade das carreiras políticas, conforme analisa o professor da FGV do Rio de Janeiro, Sérgio Praça. Ele elenca alguns dos fatores de interesse que entram em jogo nas mudanças, como o volume de recursos prometidos para campanhas e o espaço reservado aos candidatos no horário eleitoral gratuito.

Praça também aponta que a janela partidária resulta em uma falha na representação, já que as trocas alteram as composições dos quadros políticos no cenário estadual e federal. "Se você votou em alguém porque ele era de um partido e agora ele muda, seu voto de alguma maneira foi traído", resume ele, que por outro lado pondera: "Mas não considero isso tão grave, pois no Brasil o voto por identificação partidária é mais raro".

NO ESTADO

No Estado, o deputado estadual Sérgio Mageski, que saiu do PSDB para o PSB, concorda que as mudanças ocorrem por questões mais pragmáticas do que ideológicas. No seu caso, ele, que se considera de esquerda, afirma que sua saída aconteceu devido a descontentamentos com o envolvimento do partido com escândalos de corrupção no país, além do alinhamento com o governador Paulo Hartung (MDB).

"Eu estava no lugar certo, o partido é que age errado", ironizou o deputado, que completou: "Acho que o PSB ainda guarda mais características ideológicas, mas passa longe de ser um partido com um programa comungado por todos. Quando falamos de reforma política no Brasil, a primeira que coisa que deveria haver é uma reforma interna nos próprios partidos para que eles tenham propostas mais claras e se norteassem pelo republicanismo e pela constitucionalidade".

O deputado Amaro Neto, que já passou pelo PPS, PMB, SDD e agora se filiou ao PRB para concorrer ao Senado, afirma que as circunstâncias de cada momento levaram às mudanças, a fim de que ele pudesse levar à frente suas candidaturas.

Foco nos perfis dos candidatos

O enfraquecimento dos partidos enquanto forças ideológicas não só aumenta o vai e vem de políticos de uma sigla para a outra, como também poderá ter outros efeitos sob o pleito de 2018. Uma das apostas é de que, diante desse cenário, as campanhas eleitorais sejam ainda mais descoladas das legendas e focadas no perfil dos próprios candidatos.

"Vamos ver ao longo da campanha pessoas dizendo 'vote em mim porque eu sou eu e não porque sou de tal partido, tenho uma coerência, defendo essas bandeiras'. A descrença dos eleitores reforça o personalismo político, que por sua vez agrava ainda mais a crise nessas instituições. É um ciclo vicioso sobre o qual ainda não vislumbro novas possibilidades no nosso sistema político", afirma o historiador e mestre em História das Ideias Políticas, Rafael Simões.

Como exemplos, o cientista político Sérgio Praça elenca candidaturas ao Palácio do Planalto que pouco se associam a seus partidos. "Temos Marina Silva, que após passar por outros partidos está na Rede, um partido mal-estruturado, e o próprio Jair Bolsonaro, que também já passou por vários partidos. Mas nem sempre foi assim. PSDB e PT, que são partidos ideologicamente de oposição, lideraram as eleições presidenciais nos últimos 20 anos", argumentou.

DIFICULDADES

Para Simões, o agravamento da crise política desde as manifestações de 2013 aumentou o descrédito das instituições partidárias, que carecem de renovação. Tal fragmentação poderá dificultar a capacidade de governabilidade dos próximos governos. Quanto às trocas bruscas de partido feitas por alguns representantes, o professor acrescenta que o problema parte dos próprios partidos, que perderam sua capacidade de se distinguir por ideologias.

"Exceto alguns micro-partidos de esquerda, a maioria não têm definição ideológica e programática. Tornaram-se um ajuntamento de pessoas por interesses de poder. Por isso, as movimentações são feitas por conveniência. Essas trocas seriam minimamente estranhas se houvessem programas partidários que indicassem prioridades para as políticas públicas", justifica.

Um caminho, segundo o professor, seria mudar os ocupantes dos lugares de poder nas legendas. "Vamos depender de muita sobriedade política para que sejam colocadas pessoas que tenham o mínimo de credibilidade pública e a consciência da necessidade de estruturar um sistema com novas bases. Quanto mais tempo essa renovação demora, mais difícil se torna refazer o sistema", aponta.

ANÁLISE

"Isso faz parte do jogo pluripartidário"

Existem diferentes cenários que fazem com que um ator político mude de sigla. Primeiro, se o partido em que ele se encontra está mal com a opinião pública e é preciso sair para não perder força. Segundo, quando ele perde força interna, fica sem bases eleitorais e tem dificuldades com opositores internos. Nesse contexto, a opção de migrar para partidos menores é um indício de que ele tentará ganhar visibilidade e assumir a liderança. O terceiro aspecto é quando o político fica descontente com seu partido e vê a oportunidade de criar sua própria agremiação, como é o caso de Marina Silva (Rede).

Não vejo que há prejuízo democrático, pois isso faz parte do jogo pluripartidário. O que era ruim é que até 2010, quando se adotou a lei de fidelização partidária, não havia critérios de fidelização. Complexo não é a mudança de partido, mas sim a criação de partidos como se fossem mini-empresas, com objetivo de negociar tempo de TV, diretórios estaduais e regionais e interesses que passam longe da agenda pública.