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Auxílio para juízes

Tribunal do MA suspende aumento de auxílio-alimentação de juízes

O corregedor nacional de Justiça recuou da decisão que havia liberado o pagamento de auxílio-alimentação de até R$ 3,5 mil

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 18:22
Após recuo de corregedor, tribunal do MA suspende aumento de auxílio-alimentação de juízes Crédito: freepik
O corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, recuou da decisão que havia liberado o pagamento de auxílio-alimentação de até R$ 3,5 mil para juízes do Maranhão.
Ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ele suspendeu norma do Tribunal de Justiça do estado que autorizava o pagamento até que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) analise novamente a questão. Martins tomou a decisão nesta sexta (21), após a Folha de S.Paulo noticiar sua resolução anterior.
A corte maranhense informou que foi intimada neste sábado (22) e que "cumprirá integralmente a decisão do ministro Humberto Martins".
"O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, está no plantão judicial e determinou, de imediato, o cumprimento da decisão do ministro", informou a assessoria.
Em dezembro de 2017, o tribunal aumentou o valor do benefício para o equivalente a 10% do salário dos magistrados, mas a medida foi embargada pelo ex-corregedor nacional de Justiça João Otávio de Noronha, antecessor de Martins.
No último dia 13, o atual corregedor arquivou processo que discutia a legalidade do pagamento, na mesma semana em que o CNJ debateu restrições para o auxílio-moradia. Conforme a Folha de S.Paulo noticiou nesta sexta (21), os juízes do Maranhão esperavam receber o dinheiro a partir de janeiro.
O CNJ também suspendeu o pagamento do auxílio-transporte aprovado pela Assembleia Estadual de Mato Grosso do Sul na quinta (20), que poderia chegar a R$ 7,5 mil por mês para os magistrados.

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