Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Tribunal de Contas divulga lista com gestores conta-suja
Podem ser barrados

Tribunal de Contas divulga lista com gestores conta-suja

Ao todo são 702 pessoas físicas ou jurídicas no Espírito Santo que tiveram contas julgadas como irregulares pela Corte

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 01:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 01:15
Tribunal de Contas: não será preciso mais ir ao órgão para protocolar várias ações. Crédito: Gazeta Online
O Tribunal de Contas do Estado (TCES) disponibilizou nesta sexta-feira (27) a lista atualizada de agentes públicos que tiveram contas julgadas como irregulares pela Corte ou que receberam parecer prévio recomendando a rejeição. Ao todo, há 702 pessoas físicas ou jurídicas listadas, mas excluindo-se as que aparecem mais de uma vez  um mesmo responsável pode ter tido várias contas julgadas irregulares, em anos diferentes  chega-se ao número de 484. 
É a partir dessa relação, entre outros dados, que o Ministério Público pode impugnar (ou seja, contestar) candidaturas que, o por sua vez, pode levar candidatos a serem barrados nas eleições deste ano. Mas não basta aparecer na lista para ter o registro de candidatura indeferido. Isso somente vai acontecer se a Justiça Eleitoral entender que as contas foram rejeitadas por ato intencional de improbidade administrativa. É o que prevê a Lei da Ficha Limpa.
Além disso, quando se trata apenas de parecer emitido pelo tribunal, mas sem rejeição de contas por parte da câmara municipal  no caso de prefeitos e ex-prefeitos  o que vale é a decisão desta última.
Só valem também decisões do TCES que já transitaram em julgado  sem chances de apresentação de recursos , que não tenham sido suspensas pelo Poder Judiciário e a condenação tem que datar a partir de oito anos atrás, julho de 2010.
Quem vai checar todos esses detalhes é a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE-ES), a quem cabe propor ações ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). 
A procuradora regional eleitoral, Nadja Machado Botelho, lembra que o prazo para fazer esse levantamento será de cinco dias após a publicação, por parte da Justiça Eleitoral, do edital com os registros de candidatura.
É um prazo curto, mas a gente se antecipa, faz uma pesquisa de possíveis candidatos, que já divulgaram pré-candidatura, e fazemos levantamento daqueles que incidem em inelegibilidade para, na data do registro, a gente ter condições
Nadja Machado Botelho - Procuradora regional eleitoral
Partidos e coligações também podem apresentar ações de impugnação e, claro, o fazem em relação aos adversários.
O secretário-geral das sessões do TCES, Odilson Souza Barbosa Júnior, destaca que "ninguém está na lista a toa, ninguém está lá sem ter cometido irregularidade. Se essa irregularidade é suficiente para tornar a pessoa ficha-suja, aí cabe à Justiça Eleitoral".
Entre os gestores listados está o ex-prefeito de Vitória e pré-candidato a deputado federal Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS). Mas trata-se de um parecer prévio  uma indicação dada pelo TCES que o Legislativo municipal pode ou não seguir  e não de um acórdão  uma decisão colegiada do próprio TCES. O advogado Luciano Ceotto, que defende o ex-prefeito, diz que todas as contas de Luiz Paulo foram aprovadas pela Câmara de Vitória. "Esse processo já está arquivado no Tribunal de Contas e todas as contas dele (Luiz Paulo) já foram aprovadas pela Câmara. Não vai gerar nenhum impedimento para registro de candidatura", afirma Ceotto.  
Outro citado é o ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (PSC). Ele aparece com contas rejeitadas em um acórdão e em um parecer prévio. Balestrassi, pré-candidato a deputado estadual, também diz que isso não o trará problemas com a Justiça Eleitoral: "São atos contábeis que já foram aprovados pela Câmara, coisas já apreciadas. Em 2014 disputei a eleição e não tinha nada. E se houvesse alguma irregularidade eu não conseguiria a presidência de um banco (o Bandes), que tem um rigoroso sistema de compliance". 
OUTRA LISTA
O Ministério Público de Contas também elaborou uma lista com gestores que tiveram contas julgadas irregulares. Nela, aparecem 920 responsáveis e, excluídos os nomes repetidos, são 538. A diferença desta para a lista do TCES é que o MP de Contas inclui também os que pagaram multas e ressarcimentos. Por meio de nota, o órgão explica que "emite a lista baseado em todos os processos em que tenha havido aplicação de multa pecuniária ou condenação em ressarcimento ao erário, independentemente da natureza do processo". A Procuradoria Eleitoral vai utilizar dados das duas listas. A do MP de Contas foi enviada no último dia 19.
GESTORES CONTAS-SUJAS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados