Tribunal de Contas divulga lista com gestores conta-suja

Tribunal de Contas: não será preciso mais ir ao órgão para protocolar várias ações. Crédito: Gazeta Online

O Tribunal de Contas do Estado (TCES) disponibilizou nesta sexta-feira (27) a lista atualizada de agentes públicos que tiveram contas julgadas como irregulares pela Corte ou que receberam parecer prévio recomendando a rejeição. Ao todo, há 702 pessoas físicas ou jurídicas listadas, mas excluindo-se as que aparecem mais de uma vez  um mesmo responsável pode ter tido várias contas julgadas irregulares, em anos diferentes  chega-se ao número de 484.

É a partir dessa relação, entre outros dados, que o Ministério Público pode impugnar (ou seja, contestar) candidaturas que, o por sua vez, pode levar candidatos a serem barrados nas eleições deste ano. Mas não basta aparecer na lista para ter o registro de candidatura indeferido. Isso somente vai acontecer se a Justiça Eleitoral entender que as contas foram rejeitadas por ato intencional de improbidade administrativa. É o que prevê a Lei da Ficha Limpa.

Além disso, quando se trata apenas de parecer emitido pelo tribunal, mas sem rejeição de contas por parte da câmara municipal  no caso de prefeitos e ex-prefeitos  o que vale é a decisão desta última.

Só valem também decisões do TCES que já transitaram em julgado  sem chances de apresentação de recursos , que não tenham sido suspensas pelo Poder Judiciário e a condenação tem que datar a partir de oito anos atrás, julho de 2010.

Quem vai checar todos esses detalhes é a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE-ES), a quem cabe propor ações ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

A procuradora regional eleitoral, Nadja Machado Botelho, lembra que o prazo para fazer esse levantamento será de cinco dias após a publicação, por parte da Justiça Eleitoral, do edital com os registros de candidatura.

É um prazo curto, mas a gente se antecipa, faz uma pesquisa de possíveis candidatos, que já divulgaram pré-candidatura, e fazemos levantamento daqueles que incidem em inelegibilidade para, na data do registro, a gente ter condições Nadja Machado Botelho - Procuradora regional eleitoral

Partidos e coligações também podem apresentar ações de impugnação e, claro, o fazem em relação aos adversários.

O secretário-geral das sessões do TCES, Odilson Souza Barbosa Júnior, destaca que "ninguém está na lista a toa, ninguém está lá sem ter cometido irregularidade. Se essa irregularidade é suficiente para tornar a pessoa ficha-suja, aí cabe à Justiça Eleitoral".

Entre os gestores listados está o ex-prefeito de Vitória e pré-candidato a deputado federal Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS). Mas trata-se de um parecer prévio  uma indicação dada pelo TCES que o Legislativo municipal pode ou não seguir  e não de um acórdão  uma decisão colegiada do próprio TCES. O advogado Luciano Ceotto, que defende o ex-prefeito, diz que todas as contas de Luiz Paulo foram aprovadas pela Câmara de Vitória. "Esse processo já está arquivado no Tribunal de Contas e todas as contas dele (Luiz Paulo) já foram aprovadas pela Câmara. Não vai gerar nenhum impedimento para registro de candidatura", afirma Ceotto.

Outro citado é o ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (PSC). Ele aparece com contas rejeitadas em um acórdão e em um parecer prévio. Balestrassi, pré-candidato a deputado estadual, também diz que isso não o trará problemas com a Justiça Eleitoral: "São atos contábeis que já foram aprovados pela Câmara, coisas já apreciadas. Em 2014 disputei a eleição e não tinha nada. E se houvesse alguma irregularidade eu não conseguiria a presidência de um banco (o Bandes), que tem um rigoroso sistema de compliance".

OUTRA LISTA

O Ministério Público de Contas também elaborou uma lista com gestores que tiveram contas julgadas irregulares. Nela, aparecem 920 responsáveis e, excluídos os nomes repetidos, são 538. A diferença desta para a lista do TCES é que o MP de Contas inclui também os que pagaram multas e ressarcimentos. Por meio de nota, o órgão explica que "emite a lista baseado em todos os processos em que tenha havido aplicação de multa pecuniária ou condenação em ressarcimento ao erário, independentemente da natureza do processo". A Procuradoria Eleitoral vai utilizar dados das duas listas. A do MP de Contas foi enviada no último dia 19.