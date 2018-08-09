TRF-4 nega participação de Lula em debate na TV

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negou um mandado de segurança do PT para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa participar do debate dos presidenciáveis na noite desta quinta-feira (9) na TV Bandeirantes.

Após ter um pedido semelhante negado pela corte na terça-feira, a defesa recorreu à 4ª seção da corte de segunda instância. A desembargadora Cláudia Cristina Cristofani concordou com os argumentos de decisões anteriores que consideraram o pedido feito pelo PT "ilegítimo".

O pedido foi apresentado no mesmo processo em que os defensores do ex-presidente pedem de forma genérica a permissão para o líder petista poder conceder entrevistas e gravar vídeos.

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