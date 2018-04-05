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TRF-4 decide que donos da boate Kiss terão de ressarcir INSS

Dezessete funcionários foram indezinados por incêndio na boate

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 16:41
Boate Kiss Crédito: Reprodução
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negou uma apelação dos donos da Boate Kiss, que agora terão de ressarcir os gastos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS ) com o atendimento dos funcionários da casa, como auxílio-doença e pensão dos falecidos que trabalhavam no local no dia do incêndio que vitimou 242 pessoas.
Em decisão da última quarta-feira (4), o TRF-4 negou o pedido de Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffman, Marlene Terezinha Callegaro, Ângela Aurélia Callegaro, Everton Drusião e da empresa proprietária da Kiss.
A ação do INSS, de 2013, pedia que os réus ressarcissem os benefícios pagos pelo órgão a 17 trabalhadores. O argumento era de que os proprietários da Kiss foram negligentes e deveriam ser responsabilizados pelas vítimas do acidente de trabalho por descumprimento das regras de segurança do trabalho. O montante pago no início da ação era de R$ 68 mil.
Os donos da boate alegaram que possuíam todos os alvarás e licenças para o funcionamento da casa, e que o município de Santa Maria e o Corpo de Bombeiros, além do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado e uma empresa de segurança terceirizada fossem responsabilizados.
Um dos desembargadores do TRF-4, Luiz Alberto Aurvalle, porém, considerou que o estacionamento funcionava sem alvará válido e que a lotação estava superior a permitida no local, além de outras questões de segurança.

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