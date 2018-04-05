TRF-4 decide que donos da boate Kiss terão de ressarcir INSS

Boate Kiss Crédito: Reprodução

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negou uma apelação dos donos da Boate Kiss, que agora terão de ressarcir os gastos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS ) com o atendimento dos funcionários da casa, como auxílio-doença e pensão dos falecidos que trabalhavam no local no dia do incêndio que vitimou 242 pessoas.

Em decisão da última quarta-feira (4), o TRF-4 negou o pedido de Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffman, Marlene Terezinha Callegaro, Ângela Aurélia Callegaro, Everton Drusião e da empresa proprietária da Kiss.

A ação do INSS, de 2013, pedia que os réus ressarcissem os benefícios pagos pelo órgão a 17 trabalhadores. O argumento era de que os proprietários da Kiss foram negligentes e deveriam ser responsabilizados pelas vítimas do acidente de trabalho por descumprimento das regras de segurança do trabalho. O montante pago no início da ação era de R$ 68 mil.

Os donos da boate alegaram que possuíam todos os alvarás e licenças para o funcionamento da casa, e que o município de Santa Maria e o Corpo de Bombeiros, além do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado e uma empresa de segurança terceirizada fossem responsabilizados.