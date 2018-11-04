Três pessoas morrem em acidente com helicóptero em São Paulo

Equipes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Civil foram deslocadas na manhã deste domingo (4) para os trabalhos de perícia no local da queda de um helicóptero no início da noite deste sábado (3), na cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
Segundo o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, pelo menos três pessoas morreram. Elas ainda não foram identificadas.
Na manhã deste domingo (04) foi feita uma varredura na área onde a aeronave caiu. De acordo com os bombeiros, ainda não se sabe as causas, mas no final do dia deste sábado (03) ventava muto forte na região.