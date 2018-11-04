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Mogi das Cruzes

Três pessoas morrem em acidente com helicóptero em São Paulo

De acordo com os bombeiros, ainda não se sabe as causas do acidente

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 15:07
Região em Mogi das Cruzes onde helicóptero caiu na noite deste sábado (3) Crédito: Reprodução
Equipes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Civil foram deslocadas na manhã deste domingo (4) para os trabalhos de perícia no local da queda de um helicóptero no início da noite deste sábado (3), na cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
Segundo o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, pelo menos três pessoas morreram. Elas ainda não foram identificadas.
Na manhã deste domingo (04) foi feita uma varredura na área onde a aeronave caiu. De acordo com os bombeiros, ainda não se sabe as causas, mas no final do dia deste sábado (03) ventava muto forte na região.

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