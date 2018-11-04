Três pessoas morrem em acidente com helicóptero em São Paulo

Região em Mogi das Cruzes onde helicóptero caiu na noite deste sábado (3) Crédito: Reprodução

Equipes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Civil foram deslocadas na manhã deste domingo (4) para os trabalhos de perícia no local da queda de um helicóptero no início da noite deste sábado (3), na cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Segundo o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, pelo menos três pessoas morreram. Elas ainda não foram identificadas.