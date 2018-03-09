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Joinville

Três pessoas morrem após queda e explosão de helicóptero em SC

Uma vítima foi resgatada e está internada com queimaduras no corpo; polícia investiga hipótese de aeronave ter sido sequestrada

Publicado em 09 de Março de 2018 às 00:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 00:39
O helicóptero caiu próximo a várias casas e depois pegou fogo Crédito: Polícia Militar | Divulgação
A queda de um helicóptero em Joinville, no norte de Santa Catarina, matou três pessoas na tarde desta quinta-feira, 8. Uma quarta vítima, identificada com Daniel da Silva, de 18 anos, foi resgatada com vida e está hospitalizada no Hospital São José com queimaduras no corpo.
De acordo com o do 17º Batalhão da Polícia Militar, o helicóptero caiu por volta das 15h45 próximo a várias casas, na servidão Adenilda Roeder, no bairro Paranaguamirim, e depois pegou fogo. Nenhuma pessoa foi atingida no solo.
Há hipótese de a aeronave ter sido sequestrada. Sua rota normal seria os passeios panorâmicos do Parque Beto Carreto World, em Penha, porém estava sobrevoando Joinville, a 174 quilômetros de distância. De acordo com a PM, duas armas foram encontradas, sendo uma pistola e um revólver.
A empresa responsável pela aeronave, a Avalon Táxi Aéreo, não atendeu as ligações da reportagem. Já o Beto Carrero World lamentou, em nota, o acidente aéreo.
"Lamentamos a queda de uma aeronave pertencente à empresa Avalon Taxi Aéreo, que terceiriza o serviço de voos panorâmicos no Beto Carrero World", disse. "Segundo informações da Avalon Táxi Aéreo, a aeronave não estava operado nas rotas oferecidas de serviços pelo parque."
O local da queda do helicóptero está cercado por funcionários do Instituto Geral de Perícias (IGP) e das Polícias Militar e Civil.

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