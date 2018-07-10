Três nomes cotados para disputa após desistência de Hartung

Ricardo Ferraço, César Colnago e Amaro Neto Crédito: Reprodução/Gazeta Online

A desistência do governador Paulo Hartung (MDB) de disputar a reeleição, anunciada nesta segunda-feira a secretários e aliados, ocorre a poucos dias do início das convenções partidárias (de 20 a 5 de agosto)e balança as negociações de alianças políticas. Entre os nomes cotados pelo grupo governista para ser o escolhido para substituir o atual chefe do Executivo no páreo estão Ricardo Ferraço (PSDB), Amaro Neto (PRB) e César Colnago (PSDB).

Na reunião realizada na manhã desta segunda-feira, Hartung assegurou a aliados que seu candidato à sucessão será definido coletivamente, em conversas com seu grupo político. E há quem especule que o emedebista poderia não apoiar ninguém. Fontes palacianas ouvidas pela reportagem rechaçaram a hipótese de que o governador tenha decidido não disputar em meio a uma corrida eleitoral possivelmente acirrada. Seu principal adversário seria o ex-governador Renato Casagrande (PSB).

"Ele (Hartung) não deu sinais de abatimento (por causa da disputa). Apenas disse que cumpriu seu papel e que questões familiares pesaram", diz uma fonte, com trânsito no gabinete do governador.

Até os aliados, no entanto, admitem que o anúncio tardio de Hartung  ele poderia ter se desincompatibilizado do cargo em abril, deixando a cadeira para o vice Colnago  faz com que o substituto tenha que ter mais fôlego para ir para as urnas contra quem já está em pré-campanha há tempos.

CANDIDATOS

Em entrevista concedida em abril ao jornal A Gazeta, Hartung citou como potenciais candidatos, além de Colnago, o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), o ex-secretário estadual de Segurança André Garcia (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB).

Amaro Neto disse à reportagem que não teve nenhuma conversa recente com Hartung e mantém, a princípio, a pré-candidatura ao Senado.

Colnago participou de uma das reuniões, nesta segunda-feira, na Residência Oficial da Praia da Costa. À tarde, enquanto Hartung repetia o intento a secretários no Palácio Anchieta, o tucano cumpria agenda em Rio Bananal.

Já Ricardo Ferraço esteve na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira para falar sobre a retirada do projeto da ferrovia EF-118.