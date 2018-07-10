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Fora da disputa

Três nomes cotados para disputa após desistência de Hartung

Ricardo Ferraço, Amaro Neto e César Colnago são citados por grupo governista como potenciais alternativas ao governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 21:35

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 21:35

Ricardo Ferraço, César Colnago e Amaro Neto Crédito: Reprodução/Gazeta Online
A desistência do governador Paulo Hartung (MDB) de disputar a reeleição, anunciada nesta segunda-feira a secretários e aliados, ocorre a poucos dias do início das convenções partidárias (de 20 a 5 de agosto)e balança as negociações de alianças políticas. Entre os nomes cotados pelo grupo governista para ser o escolhido para substituir o atual chefe do Executivo no páreo estão Ricardo Ferraço (PSDB), Amaro Neto (PRB) e César Colnago (PSDB).
Na reunião realizada na manhã desta segunda-feira, Hartung assegurou a aliados que seu candidato à sucessão será definido coletivamente, em conversas com seu grupo político. E há quem especule que o emedebista poderia não apoiar ninguém. Fontes palacianas ouvidas pela reportagem rechaçaram a hipótese de que o governador tenha decidido não disputar em meio a uma corrida eleitoral possivelmente acirrada. Seu principal adversário seria o ex-governador Renato Casagrande (PSB).
"Ele (Hartung) não deu sinais de abatimento (por causa da disputa). Apenas disse que cumpriu seu papel e que questões familiares pesaram", diz uma fonte, com trânsito no gabinete do governador.
Até os aliados, no entanto, admitem que o anúncio tardio de Hartung  ele poderia ter se desincompatibilizado do cargo em abril, deixando a cadeira para o vice Colnago  faz com que o substituto tenha que ter mais fôlego para ir para as urnas contra quem já está em pré-campanha há tempos.
CANDIDATOS
Em entrevista concedida em abril ao jornal A Gazeta, Hartung citou como potenciais candidatos, além de Colnago, o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), o ex-secretário estadual de Segurança André Garcia (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB).
Amaro Neto disse à reportagem que não teve nenhuma conversa recente com Hartung e mantém, a princípio, a pré-candidatura ao Senado.
Colnago participou de uma das reuniões, nesta segunda-feira, na Residência Oficial da Praia da Costa. À tarde, enquanto Hartung repetia o intento a secretários no Palácio Anchieta, o tucano cumpria agenda em Rio Bananal.
Já Ricardo Ferraço esteve na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira para falar sobre a retirada do projeto da ferrovia EF-118.
Alguns adversários, no entanto, não estão tão convencidos e preferem aguardar a convenção para "ver se é para valer".

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