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Rio

Três homens são presos por queimar comerciante vivo para assaltá-lo

Jean Souza de Seixas, de 29 anos, ainda teve os dentes arrancados antes de morrer

Publicado em 31 de Março de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 14:44
Três homens foram presos suspeitos da morte de um comerciante em Resende, no Sul Fluminense. Jean Souza de Seixas, de 29 anos, foi espancado, queimado vivo e teve os dentes arrancados, na última terça-feira (27). Policiais da 89ª DP (Resende) localizaram os acusados do assassinato nesta quinta (29) e sexta-feira (30).
Os três suspeitos presos Crédito: Divulgação
Ronaldo Rodrigues de Oliveira, de 25 anos, é apontado como o mentor do crime. Ele foi preso em Mirantão, em Minas Gerais, para onde havia fugido, nesta sexta-feira (30). Os outros detidos são Maicon Wilson Coutinho da Silva e Luiz Felipe Souza Siqueira. Eles foram localizados entre a manhã e a noite desta quinta-feira (29), em Resende. Um adolescente suspeito de participação no assassinato ainda é procurado.
A investigação começou após Jean ser encontrado em um escritório no bairro Santa Isabel, com sinais de espancamento e com queimaduras pelo corpo. O comerciante ainda foi socorrido para o Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, Jean estava negociando a venda de um carro com Ronaldo.
O acusado mandou um áudio para o comerciante marcando um encontro às 14h de terça-feira (27), no escritório da vítima, para concluir o negócio. Ronaldo chegou ao local com os demais acusados e todos renderam Jean, amarrando-o e o agredindo com uma barra de ferro. Depois, o bando ateou fogo no comerciante.
Os quatro fugiram do local deixando para trás o corpo da vítima ainda em chamas. Eles roubaram o carro veiculo, o celular, dinheiro e outros bens de Jean. Além disso, os suspeitos fizeram compras com cartões do comerciante.
Ronaldo, Maicon e Luiz Felipe tiveram as prisões decretadas pela Justiça. A polícia desconfia que o menor suspeito tenha fugido para Itatiaia, também no Sul Fluminense.

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