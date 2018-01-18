Treineiros têm média maior do que alunos que estavam no 3º ano do EM

Resultado do Enem será divulgado nesta quinta-feira (18) Crédito: Reprodução/Web

Conhecidos como treineiros, estudantes que não terminaram o ensino médio em 2017 mas que fizeram o

para testar as habilidades tiveram média maior que os concluintes da etapa escolar, ou seja, aqueles que de fato já vão disputar uma vaga nas universidades por meio do exame. A nota foi superior em todas as áreas de conhecimento da prova de 2017. Em Matemática, a diferença dos treineiros chegou a 16,4 pontos  vantagem significativa na seleção para cursos mais concorridos.

Enquanto os concluintes do ensino médio tiveram média 522,4 em Matemática, os treineiros alcançaram 538,7. Em Ciências da Natureza, a vantagem deles foi de 10,9 pontos  519,3 contra 508,4.

Na área de Linguagens e Códigos, concluintes tiraram 10,3 pontos a menos que os 516,8 obtidos pelos treineiros, que também ficaram 10 pontos à frente em Redação, na qual tiraram 570,6.

Em Ciências Humanas, a menção foi 526,6 ante 517,4 do grupo que terminava o ensino médio em 2017.

O perfil dos estudantes que decidem fazer o Enem como teste é uma das principais hipóteses para explicar a diferenças entre as notas deles e dos concluintes. Segundo Bruno Rabin, diretor acadêmico do Colégio e Curso de A a Z, esse fato somado à diversidade da amostra relativa aos concluintes do ensino médio são a justificativa da disparidade das notas.

"Entre os concluintes há um universo muito grande de estudantes. Já os treineiros são os mais estudiosos das escolas, aqueles preocupados com o vestibular. Tanto que resolvem se inscrever um ano antes. Os treineiros são o topo da pirâmide, os melhores alunos. Quem ainda na segunda série do ensino médio e se dispõe a fazer uma prova em dois domingos, que não vale nada para ele, é muito estudioso", afirma Rabin.