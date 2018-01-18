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Enem

Treineiros têm média maior do que alunos que estavam no 3º ano do EM

Acredita-se que o resultado seja fruto de maior interesse, esforço e estudo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 19:11

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 19:11

Resultado do Enem será divulgado nesta quinta-feira (18) Crédito: Reprodução/Web
Conhecidos como treineiros, estudantes que não terminaram o ensino médio em 2017 mas que fizeram o
Enem
para testar as habilidades tiveram média maior que os concluintes da etapa escolar, ou seja, aqueles que de fato já vão disputar uma vaga nas universidades por meio do exame. A nota foi superior em todas as áreas de conhecimento da prova de 2017. Em Matemática, a diferença dos treineiros chegou a 16,4 pontos  vantagem significativa na seleção para cursos mais concorridos.
Enquanto os concluintes do ensino médio tiveram média 522,4 em Matemática, os treineiros alcançaram 538,7. Em Ciências da Natureza, a vantagem deles foi de 10,9 pontos  519,3 contra 508,4.
Na área de Linguagens e Códigos, concluintes tiraram 10,3 pontos a menos que os 516,8 obtidos pelos treineiros, que também ficaram 10 pontos à frente em Redação, na qual tiraram 570,6.
Em Ciências Humanas, a menção foi 526,6 ante 517,4 do grupo que terminava o ensino médio em 2017.
O perfil dos estudantes que decidem fazer o Enem como teste é uma das principais hipóteses para explicar a diferenças entre as notas deles e dos concluintes. Segundo Bruno Rabin, diretor acadêmico do Colégio e Curso de A a Z, esse fato somado à diversidade da amostra relativa aos concluintes do ensino médio são a justificativa da disparidade das notas.
"Entre os concluintes há um universo muito grande de estudantes. Já os treineiros são os mais estudiosos das escolas, aqueles preocupados com o vestibular. Tanto que resolvem se inscrever um ano antes. Os treineiros são o topo da pirâmide, os melhores alunos. Quem ainda na segunda série do ensino médio e se dispõe a fazer uma prova em dois domingos, que não vale nada para ele, é muito estudioso", afirma Rabin.
Os treineiros não participam das disputas pelas vagas nas universidades, uma vez que não terminaram ainda o ensino médio. Eles terão acesso aos resultados individuais no dia 19 de março. Nesse mesmo dia, todos os participantes do Enem poderão acessar a correção da redação, para saber como o texto foi avaliado pedagogicamente. Ambas as divulgações são feitas na Página do Participante.

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