TRE recebe denúncia de postagem na rede com fins eleitorais

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) recebeu denúncia por meio do Pardal Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) já tomou conhecimento acerca da propaganda eleitoral do vice-prefeito de Vila Velha e candidato Jorge Carreta (PSDB), que foi veiculada no perfil da Prefeitura Municipal de Vila Velha no Facebook, na manhã desta quarta-feira (04). Segundo o órgão, uma denúncia foi registrada via Pardal e será analisada por um juiz.

No Pardal (sistema on-line para a realização de denúncias no TRE), as queixas não são feitas de forma anônima. No entanto, o órgão não informou a autoria da denúncia. Questionado, o Ministério Público Eleitoral também informou que analisará o material veiculado para adotar medidas cabíveis.

Conforme divulgou a coluna de Leonel Ximenes na manhã desta quarta-feira, a postagem de convocação para um bandeiraço de apoio a Jorge Carreta ficou cerca de 20 minutos no ar e foi retirada pela prefeitura após causar grande repercussão entre os internautas.

Postagem que convida para bandeiraço em apoio a Jorge Carreta será analisada por juiz Crédito: Facebook/Prefeitura de Vila Velha

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha classificou a publicação como "equivocada" e afirmou que ela foi feita por um servidor do setor de Comunicação, que opera as redes sociais do município. Este funcionário seria voluntário de campanha em horas vagas.

"Ele estava operando as mídias sociais em seu horário de almoço e em seu celular pessoal, o que causou o equívoco. Este servidor já foi advertido por ter, por descuido, contrariado a orientação da administração de total impessoalidade e neutralidade em relação ao processo político do período eleitoral", declarou a PMVV.

No entanto, horas mais tarde, o funcionário Gilberto Medeiros anunciou sua demissão e disse que o erro foi cometido por falta de atenção. "Eu cometi o erro no Facebook. Achei melhor assim, para não prejudicar o Carreta, nem a PMVV", justificou.

De acordo com o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e ex-juiz do TRE, Marcelo Abelha, a utilização do aparato público para fins de campanha eleitoral é uma conduta vedada pelo artigo 73 da Lei de Eleições e pode render punições, que irão depender da análise do caso pela Justiça.





"Caso o candidato tivesse ciência do fato, ele poderia perder o mandato ou ter o registro cassado. Mas, se de fato ele não sabia da publicação, não será prejudicado. Já o servidor pode ser multado. Em casos extremos, pode ser alvo de uma ação de improbidade administrativa. Mas tudo dependerá da análise do caso", pondera Marcelo.