TRE não reforçará número de servidores no segundo turno

O presidente do TRE-ES, Annibal de Rezende Lima, e a presidente do TSE, Rosa Weber, durante encontro em Brasília Crédito: Divulgação/TRE-ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) não irá aumentar o número de servidores para trabalhar no segundo turno das eleições, no próximo domingo (28). Em nota, o órgão informa que o reforço não será necessário por acreditar que não haverá filas nas seções eleitorais, já que a votação no Estado será apenas para o cargo de presidente.

foram registradas filas em diferentes seções, a exemplo de Vitória e Jardim Camburi. Em alguns locais, os eleitores tiveram que esperar até duas horas para chegarem às urnas. No primeiro turno, quando cada eleitor votou para seis cargos no dia 7 de outubro,, a exemplo de Vitória e Jardim Camburi. Em alguns locais, os eleitores tiveram que esperar até duas horas para chegarem às urnas.

Tribunais regionais de outros Estados pretendem reforçar a equipe para evitar problemas no segundo turno. Este é o caso, por exemplo, do TRE do Rio de Janeiro, que já anunciou a adoção de novas medidas, a fim de conter tumultos. Lá, a votação será para governador e presidente.

ENCONTRO EM BRASÍLIA

O segundo turno das eleições foi a principal pauta discutida pelos presidentes dos tribunais regionais de todo o país  incluindo o presidente do TRE-ES Annibal de Rezende Lima , que estiveram reunidos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília nesta segunda-feira (22).

Os representantes assinaram uma carta divulgada pelo TSE, na qual a sociedade é chamada a defender o processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito, tendo em vista as notícias falsas e os questionamentos que surgiram durante o primeiro turno das eleições quanto à lisura do sistema de votação brasileiro e a possibilidade de as urnas serem fraudadas.

No documento, os presidentes dos TREs e a presidente do TSE, Rosa Weber, afirmam que as urnas eletrônicas têm total "integridade e confiabilidade" e destacam que não existe a possibilidade de as urnas completarem automaticamente os votos dos eleitores, conforme apontavam vídeos falsos que circularam pelas redes sociais.

"A urna eletrônica brasileira é totalmente segura. Ela conta com oito barreiras físicas e mais de 30 barreiras digitais que inviabilizam ataques de hackers e invasão cibernética do voto, mesmo porque em nenhum momento a urna eletrônica é conectada à rede mundial de computadores", diz um dos trechos da carta.