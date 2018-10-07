Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TRE-MT: alegação de que urna não processa voto para presidente é falsa
Fake news

TRE-MT: alegação de que urna não processa voto para presidente é falsa

O Tribunal divulgou uma nota de esclarecimento para rebater as mensagens que circulam na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 18:56

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 18:56

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) alegou que a afirmação é falsa Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) divulgou uma nota de esclarecimento para rebater mensagens que circulam na internet e nas redes sociais e afirmar que é falsa a alegação que as urnas eletrônicas do Estado não estariam processando os votos em "determinado candidato a presidente".
Segundo o órgão, há uma série de fatores que podem induzir eleitores a "essa falsa conclusão", entre eles a ansiedade para realizar primeiro o voto no candidato ou na candidata à Presidência. No entanto, ressalta o TRE-MT, as urnas são programadas para computar as escolhas aos cargos eletivos na seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual, primeira vaga de senador do Estado, segunda vaga de senador do Estado, governador e, só então, presidente da República.
"Se o eleitor apertar os dois dígitos do candidato a presidente da República em primeiro lugar, e se nesse Estado aquela legenda não lançou candidatos a deputado federal, aparecerá a expressão 'voto nulo'", esclarece o tribunal mato-grossense. "Daí o fato de o eleitor pensar que a urna eletrônica anulará seu voto para presidente."
Além disso, o TRE-MT garantiu que são falsos os vídeos circulando na internet em que uma urna supostamente completaria, "por sua conta", o voto para presidente. "Trata-se de falsificação grosseira. Esses vídeos sequer mostram o teclado da urna", encerra a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados