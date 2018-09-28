TRE manda suspender propagandas de Manato contra Casagrande

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) determinou a retirada do ar de propagandas veiculadas no rádio e na TV pelo candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PSL) que citavam Renato Casagrande (PSB), seu adversário nas urnas. O pedido do ex-governador era para obter, também, direito de resposta. Liminarmente (provisoriamente), no entanto, a juíza auxiliar do TRE Cristiane Conde Chmatalik determinou apenas a suspensão das peças.
Foram três decisões liminares. A mais recente, desta quinta-feira (27), refere-se à propaganda de rádio veiculada no dia anterior, em que ocorre o seguinte:
"Nos segundos 33 e 34 o locutor da propaganda do representado manifesta-se com a seguinte pergunta: 'Você que quer um Brasil e um Espírito Santo livres da corrupção, dos esquemas, da velha política?' ao mesmo tempo em que as seguintes frases são exibidas: 'Casagrande negociou caixa 2 com Odebrecht no Palácio Anchieta' e 'Casagrande sempre soube que doação era caixa 2', bem como imagens do representante junto a outros políticos como Ciro Gomes (PDT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). Em seguida, o locutor afirma "Eles até tentam iludir as pessoas com pesquisas que não mostram a realidade das ruas".
Esse é o trecho citado pela juíza na decisão. Ela pontua que "a exposição, em conjunto, das frases acima transcritas representam, em uma análise sumária, veiculação de ofensas ao candidato representante, encontrando-se presente o fumus boni juris, um dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Além disso, a menção a 'pesquisas que não mostram a realidade das ruas' denota a veiculação de fatos inverídicos".
Outra liminar, do último dia 25, é sobre propaganda de conteúdo similar, desta vez veiculada na TV, no dia anterior. A decisão foi a mesma: "DEFIRO a medida liminar requerida, para determinar a suspensão imediata da veiculação da propaganda eleitoral impugnada".
A primeira decisão data do dia 24, também referente à propaganda de Manato no horário eleitoral gratuito na TV, com o mesmo conteúdo no mesmo dia 24, em horário diferente.
NADA INVERÍDICO, DIZ DEFESA
Já o advogado de Manato, Marcelo Nunes, apresentou defesa ao TRE rebatendo ponto a ponto os questionamentos do ex-governador.
"Em nenhum momento há tal afirmativa de que o representante (Casagrande) é enganador e que as pesquisas eleitorais até o momento divulgadas não são verdadeiras", diz o texto apresentado pela defesa.
"São veiculadas MATÉRIAS JORNALÍSTICAS que afirmam que o ora representante foi delatado por estar envolvido na Lava Jato", complementa.
"Não houve ataque à honra do candidato. Nem houve divulgação de notícia sabidamente inverídica. E a propaganda de quarta e de hoje (sexta) ele tentou suspender mas o TRE não suspendeu", afirmou Nunes à reportagem.
Ele também diz que a suspensão das peças não chegou a afetar a campanha porque elas já seriam trocadas, de qualquer forma.
LAVA JATO
Casagrande foi citado na Operação Lava Jato, por delatores, mas não se pode afirmar que ele recebeu caixa dois, apenas que colaboradores da operação sustentam isso. O socialista não foi denunciado na Lava Jato e tampouco condenado. Assim, não há confirmação de nenhuma instância do Judiciário sobre se o repasse ilegal realmente ocorreu. As reportagens publicadas, inclusive pelo Gazeta Online, creditam o relato a delatores e registram também o posicionamento do ex-governador, que negou o que foi relatado.
MP ELEITORAL É CONTRA DIREITO DE RESPOSTA
O procurador regional eleitoral auxiliar André Pimentel Filho manifestou-se, nesta sexta-feira, contra a concessão de direito de resposta a Casagrande devido à propaganda de Manato veiculada na TV no último dia 24. Entre outros pontos, o procurador registra "a absoluta inconveniência (ou mesmo impossibilidade) da Justiça se converter em senhora absoluta da verdade de fatos (muitas vezes complexos), narrativas e interpretações. Em regra, salvo as hipóteses já mencionadas de abuso, deve haver franco e livre diálogo de visões, opiniões e argumentos, de modo a permitir que os votantes tenham acesso ao máximo de informação possível".
Quanto ao trecho que diz que "as pesquisas não mostram a realidade das ruas", ainda de acordo com o procurador, "há manifestação de que, na sua visão, as pesquisas não retratariam fielmente o atual cenário de intenções de voto. Essa estratégia comunicativa é comum nas campanhas e não parece que haja aí afirmação sabidamente inverídica. Exemplificativamente, o candidato pode ter acesso a outras pesquisas para uso interno que apontam outros índices, somado à sua experiência pessoal. Em suma, é possível que acredite que 'a realidade das ruas' é distinta da retratada pelas pesquisas. A utilização do verbo iludir, nesse passo, não pode ser vista como abusiva, ainda porque comum no contexto de campanha".