TRE manda suspender propagandas de Manato contra Casagrande

Carlos Manato é candidato ao governo do Estado pelo PSL Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) determinou a retirada do ar de propagandas veiculadas no rádio e na TV pelo candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PSL) que citavam Renato Casagrande (PSB), seu adversário nas urnas. O pedido do ex-governador era para obter, também, direito de resposta. Liminarmente (provisoriamente), no entanto, a juíza auxiliar do TRE Cristiane Conde Chmatalik determinou apenas a suspensão das peças.

Foram três decisões liminares. A mais recente, desta quinta-feira (27), refere-se à propaganda de rádio veiculada no dia anterior, em que ocorre o seguinte:

"Nos segundos 33 e 34 o locutor da propaganda do representado manifesta-se com a seguinte pergunta: 'Você que quer um Brasil e um Espírito Santo livres da corrupção, dos esquemas, da velha política?' ao mesmo tempo em que as seguintes frases são exibidas: 'Casagrande negociou caixa 2 com Odebrecht no Palácio Anchieta' e 'Casagrande sempre soube que doação era caixa 2', bem como imagens do representante junto a outros políticos como Ciro Gomes (PDT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). Em seguida, o locutor afirma "Eles até tentam iludir as pessoas com pesquisas que não mostram a realidade das ruas".

Esse é o trecho citado pela juíza na decisão. Ela pontua que "a exposição, em conjunto, das frases acima transcritas representam, em uma análise sumária, veiculação de ofensas ao candidato representante, encontrando-se presente o fumus boni juris, um dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Além disso, a menção a 'pesquisas que não mostram a realidade das ruas' denota a veiculação de fatos inverídicos".

Outra liminar, do último dia 25, é sobre propaganda de conteúdo similar, desta vez veiculada na TV, no dia anterior. A decisão foi a mesma: "DEFIRO a medida liminar requerida, para determinar a suspensão imediata da veiculação da propaganda eleitoral impugnada".

A primeira decisão data do dia 24, também referente à propaganda de Manato no horário eleitoral gratuito na TV, com o mesmo conteúdo no mesmo dia 24, em horário diferente.

NADA INVERÍDICO, DIZ DEFESA

Já o advogado de Manato, Marcelo Nunes, apresentou defesa ao TRE rebatendo ponto a ponto os questionamentos do ex-governador.

"Em nenhum momento há tal afirmativa de que o representante (Casagrande) é enganador e que as pesquisas eleitorais até o momento divulgadas não são verdadeiras", diz o texto apresentado pela defesa.

"São veiculadas MATÉRIAS JORNALÍSTICAS que afirmam que o ora representante foi delatado por estar envolvido na Lava Jato", complementa.

"Não houve ataque à honra do candidato. Nem houve divulgação de notícia sabidamente inverídica. E a propaganda de quarta e de hoje (sexta) ele tentou suspender mas o TRE não suspendeu", afirmou Nunes à reportagem.

Ele também diz que a suspensão das peças não chegou a afetar a campanha porque elas já seriam trocadas, de qualquer forma.

LAVA JATO

reportagens publicadas, inclusive pelo Gazeta Online, creditam o relato a delatores e registram também o posicionamento do ex-governador, que negou o que foi relatado. Casagrande foi citado na Operação Lava Jato, por delatores, mas não se pode afirmar que ele recebeu caixa dois, apenas que colaboradores da operação sustentam isso. O socialista não foi denunciado na Lava Jato e tampouco condenado. Assim, não há confirmação de nenhuma instância do Judiciário sobre se o repasse ilegal realmente ocorreu. Ase registram também o posicionamento do ex-governador, que negou o que foi relatado.

MP ELEITORAL É CONTRA DIREITO DE RESPOSTA

O procurador regional eleitoral auxiliar André Pimentel Filho manifestou-se, nesta sexta-feira, contra a concessão de direito de resposta a Casagrande devido à propaganda de Manato veiculada na TV no último dia 24. Entre outros pontos, o procurador registra "a absoluta inconveniência (ou mesmo impossibilidade) da Justiça se converter em senhora absoluta da verdade de fatos (muitas vezes complexos), narrativas e interpretações. Em regra, salvo as hipóteses já mencionadas de abuso, deve haver franco e livre diálogo de visões, opiniões e argumentos, de modo a permitir que os votantes tenham acesso ao máximo de informação possível".