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Mimoso do Sul

TRE manda devolver camisa de Bolsonaro que foi apreendida de eleitora

Ministério Público considerou que poderia haver convocação para grupo usar camisas no dia da eleição, por isso pediu a busca e apreensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 22:58

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 22:58

Modelo de camisa em apoio a Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação
Após a Justiça ter determinado uma ordem de busca e apreensão de uma camisa de promoção ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), que pertencia a uma eleitora, em Mimoso do Sul, em recurso, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) determinou a devolução da roupa, que havia sido adquirida por ela por R$ 15. A decisão é desta quarta-feira (3).
A busca e apreensão havia sido determinada pela juíza eleitoral Raphaela Tolomei, a pedido do Ministério Público, por conta de uma publicação de Priscila Barra Guedes no Facebook, que dizia: "Camisas estampadas com temas de Bolsonaro, somente R$ 15,00. Corra na confecção da Alcidete e garanta a sua".
Como as normas eleitorais proíbem, no dia da eleição, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, a magistrada aceitou o pedido do Ministério Público, considerando também a possibilidade de ampla divulgação da notícia na rede social. No entanto, o relator do processo no TRE, Rodrigo Judice, avaliou que "inexistiu qualquer convite à população para comparecimento em massa, no dia da eleição, com o aludido vestuário contendo propaganda do candidato de sua preferência", e por conta disso, determinou a devolução da camisa apreendida.
No entanto, o magistrado não mandou devolver outras camisas que também foram confiscadas e que se encontravam no local da apreensão, a Garzoni Confecções, pois eram pertencentes a outra pessoa, Alcidete Marcos Santos.

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