TRE informa que não há registro de fraude nas eleições no ES

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, não há registro de fraude nas urnas do Espírito Santo Crédito: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que não há registro de fraude nas eleições no Espírito Santo. Apoiadores de Bolsonaro (PSL) têm compartilhado nas redes sociais um vídeo que mostra que, ao digitar o número 1, a foto do candidato Fernando Haddad (PT) aparece automaticamente.

De acordo com o órgão, se algum eleitor tiver dificuldade no momento da votação, o mesário da seção deve ser acionado para tomar as medidas necessárias.

"Temos recebido informações de eleitores que relatam dificuldades para votar em candidatos. Até agora não recebemos nenhuma informação concreta, nenhum relato evidente sobre esse problema. O que sugerimos é que todos os eleitores possam votar com bastante tranquilidade", explicou, em vídeo, o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori.

Danilo orientou ainda que as pessoas esperem aparecer a foto do candidato em que desejem votar. "Até o momento não tivemos nenhum caso concreto de fraude com as urnas eletrônicas."