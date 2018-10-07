Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TRE informa que não há registro de fraude nas eleições no ES
Eleições

TRE informa que não há registro de fraude nas eleições no ES

Vídeos que circulam na internet mostram que ao digitar o número 1, a foto do candidato Fernando Haddad (PT) aparece automaticamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 19:02

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 19:02

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, não há registro de fraude nas urnas do Espírito Santo Crédito: Reprodução
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que não há registro de fraude nas eleições no Espírito Santo. Apoiadores de Bolsonaro (PSL) têm compartilhado nas redes sociais um vídeo que mostra que, ao digitar o número 1, a foto do candidato Fernando Haddad (PT) aparece automaticamente.
De acordo com o órgão, se algum eleitor tiver dificuldade no momento da votação, o mesário da seção deve ser acionado para tomar as medidas necessárias.
"Temos recebido informações de eleitores que relatam dificuldades para votar em candidatos. Até agora não recebemos nenhuma informação concreta, nenhum relato evidente sobre esse problema. O que sugerimos é que todos os eleitores possam votar com bastante tranquilidade", explicou, em vídeo, o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori.
Danilo orientou ainda que as pessoas esperem aparecer a foto do candidato em que desejem votar. "Até o momento não tivemos nenhum caso concreto de fraude com as urnas eletrônicas."
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados