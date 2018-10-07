TRE-ES vai distribuir senhas a eleitores em filas para garantir o voto

Os eleitores que enfrentam filas para votação na Grande Vitória podem ficar tranquilos que o voto está garantido. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), qualquer eleitor que estiver dentro de sua seção eleitoral até as 17h deste domingo (7) receberá uma senha e terá a garantia do direito ao voto.
"Um mesário vai fechar a fila, contar o número de presentes e entregar uma senha", disse a assessoria do órgão.
Desde a manhã, vários eleitores capixabas reclamam da fila e da demora no local de votação devido ao pedido de validação da biometria antes de usar a urna eletrônica. O processo, segundo eleitores, está provocando lentidão e filas enormes nas zonas eleitorais em vários pontos das cidades.
DEMORA
Os eleitores capixabas que foram às urnas neste domingo (7) se depararam com filas e atraso para votação em várias zonas eleitorais do Espírito Santo. Em Vitória, quem votou na Escola Municipal Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi, por exemplo, teve que esperar até duas horas para escolher seus candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente.
No colégio Salesiano, também em Jardim Camburi, muitos eleitores seguem nas filas, que começaram a ficar com mais gente a partir do horário de almoço. Por lá, o tempo médio de espera é de meia hora. Eleitores reclamam que em eleições passadas havia menos pessoas nas zonas. Mesários dizem que isso está acontecendo porque muitos eleitores foram realocados da última eleição para esta.