TRE-ES vai distribuir senhas a eleitores em filas para garantir o voto

Fila nas eleições no Colégio Darwin, Jardim da Penha Crédito: Internauta/Gazeta Online

Os eleitores que enfrentam filas para votação na Grande Vitória podem ficar tranquilos que o voto está garantido. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), qualquer eleitor que estiver dentro de sua seção eleitoral até as 17h deste domingo (7) receberá uma senha e terá a garantia do direito ao voto.

"Um mesário vai fechar a fila, contar o número de presentes e entregar uma senha", disse a assessoria do órgão.

Desde a manhã, vários eleitores capixabas reclamam da fila e da demora no local de votação devido ao pedido de validação da biometria antes de usar a urna eletrônica. O processo, segundo eleitores, está provocando lentidão e filas enormes nas zonas eleitorais em vários pontos das cidades.

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