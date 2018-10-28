Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TRE-ES registra 14 ocorrências com urnas eletrônicas durante a manhã
Eleições 2018

TRE-ES registra 14 ocorrências com urnas eletrônicas durante a manhã

Os problemas aconteceram nas cidades de Guarapari, Marataízes, São Gabriel da Palha, São Mateus, Viana e Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 13:51

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 13:51

Sede do TRE Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES) registrou 14 ocorrências com urnas eletrônicas até as 10 horas da manhã deste domingo em todo o Estado.
Segundo o órgão, os problemas aconteceram nas cidades de Guarapari, Marataízes, São Gabriel da Palha, São Mateus, Viana e Vila Velha. Todos os chamados foram solucionados.
MOVIMENTAÇÃO NO ES
A professora Luciana Dambroz, de 41 anos, esperou quase 40 minutos para votar na escola municipal Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi, Vitória. Apenas a seção 650 tem fila longa no local. "Eu quero transferir de escola por causa da fila dessa seção. Demora muito porque eles colocam pessoas preferenciais na frente", comentou.
A votação foi bastante tranquila na Escola Estadual Maria Olinda Oliveira Menezes, em Cidade Continental, na Serra, onde funcionam 14 seções. No primeiro turno, os eleitores esperaram pelo menos 20 minutos para votar. Hoje a espera é de menos de cinco minutos. Também não há registro de boca de urna nos arredores.
Em Cachoeiro de Itapemirim, a aposentada Elza Cândido, de 63 anos, considera que o dia está tranquilo para votação. "Hoje está bem mais tranquilo. Até comentei com meu esposo que eu queria vir cedo. E não tivemos problema nenhum."
Apesar da falta de luz em alguns lugares de Anchieta, na região Sul do Estado, a prefeitura informou que os pontos de votação estão funcionando normalmente na cidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados