TRE-ES registra 14 ocorrências com urnas eletrônicas durante a manhã

Sede do TRE Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES) registrou 14 ocorrências com urnas eletrônicas até as 10 horas da manhã deste domingo em todo o Estado.

Segundo o órgão, os problemas aconteceram nas cidades de Guarapari, Marataízes, São Gabriel da Palha, São Mateus, Viana e Vila Velha. Todos os chamados foram solucionados.

MOVIMENTAÇÃO NO ES

A professora Luciana Dambroz, de 41 anos, esperou quase 40 minutos para votar na escola municipal Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi, Vitória. Apenas a seção 650 tem fila longa no local. "Eu quero transferir de escola por causa da fila dessa seção. Demora muito porque eles colocam pessoas preferenciais na frente", comentou.

A votação foi bastante tranquila na Escola Estadual Maria Olinda Oliveira Menezes, em Cidade Continental, na Serra, onde funcionam 14 seções. No primeiro turno, os eleitores esperaram pelo menos 20 minutos para votar. Hoje a espera é de menos de cinco minutos. Também não há registro de boca de urna nos arredores.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a aposentada Elza Cândido, de 63 anos, considera que o dia está tranquilo para votação. "Hoje está bem mais tranquilo. Até comentei com meu esposo que eu queria vir cedo. E não tivemos problema nenhum."