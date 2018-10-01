TRE derruba liminar e libera propaganda de Manato contra Casagrande

Deputado federal Carlos Manato (PSL), candidato a governador do Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

"Ante o exposto, julgo improcedente o direito de resposta e torno sem efeito a liminar anteriormente concedida", diz o documento assinado por Chmatalik.

Com a decisão, Manato poderia continuar exibindo a propaganda que tem, entre outros assuntos, os seguintes dizeres: "Casagrande negociou caixa 2 com Odebrecht no Palácio Anchieta" e "Casagrande sempre soube que doação era caixa 2".

No entanto, mesmo com a decisão favorável a Carlos Manato, o advogado dele, Marcelo Nunes, disse que a propaganda não vai mais ser utilizada pelo candidato do PSL ao governo do Estado devido ao plano estratégico traçado por sua equipe.

"A gente já tinha comprovado com documentos que não havia nenhuma irregularidade na propaganda. As informações que nela foram divulgadas já haviam sido divulgadas na mídia e não continham inverdades. Porém, embora tenha saído a decisão da juíza, Manato não vai mais fazer uso desta propaganda porque, na programação da campanha, agora serão veiculadas outras peças. O importante, no entanto, é que o candidato Renato Casagrande teve o direito de resposta negado pela juíza", comentou o advogado de Manato, Marcelo Nunes.

Entenda o caso

Em decisões liminares (provisórias), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) determinou a retirada do ar de propagandas veiculadas no rádio e na TV pelo candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PSL) que citavam Renato Casagrande (PSB), seu adversário nas urnas. O pedido do ex-governador era para obter, também, direito de resposta. Liminarmente (provisoriamente), no entanto, a juíza auxiliar do TRE Cristiane Conde Chmatalik determinou apenas a suspensão das peças. Depois, em decisão deste domingo, analisou o mérito do pedido feito por Casagrande.

Antes disso, foram três decisões liminares. A mais recente, desta quinta-feira (27), refere-se à propaganda de rádio veiculada no dia anterior, em que ocorre o seguinte: