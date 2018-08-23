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Eleições 2018

TRE define ordem do 1° dia de propaganda na TV e rádio

O início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será no dia 31 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 13:46

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 13:46

Fachada do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) fez o sorteio da ordem para o primeiro dia de propaganda dos candidatos ao Governo do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (23). Carlos Manato (PSL) será o primeiro a aparecer na TV e Rose de Freitas (Podemos) a última. 
O início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão é no dia 31 de agosto. Os candidatos vão poder apresentar as suas propostas às segundas, às quartas e às sextas-feiras.
A ordem dos candidatos será alterada a cada dia. No próximo dia que tiver propaganda para governador, o sexto candidato, que pela ordem é a Rose de Freitas, virá em primeiro. E o primeiro vira segundo e assim sucessivamente. Veja a ordem inicial.
1° Carlos Manato (PSL) - 1 minuto e 11 segundos
2° André Moreira (PSOL) - 14 segundos
3° Renato Casagrande (PSB) - 3 minutos e 55 segundos
4° Aridelmo Teixeira (PTB) - 36 segundos
5° Jackeline Oliveira Rocha (PT) - 1 minuto e 26 segundos
6° Rose de Freitas (Podemos) - 1 minuto e 35 segundos 
Com informações de Caíque Verli

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