TRE define ordem do 1° dia de propaganda na TV e rádio

O início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão é no dia 31 de agosto. Os candidatos vão poder apresentar as suas propostas às segundas, às quartas e às sextas-feiras.

A ordem dos candidatos será alterada a cada dia. No próximo dia que tiver propaganda para governador, o sexto candidato, que pela ordem é a Rose de Freitas, virá em primeiro. E o primeiro vira segundo e assim sucessivamente. Veja a ordem inicial.